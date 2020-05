PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este sábado el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz al enterarse que Océano FM levantó todos los programas periodísticos y solo pasará música, utilizó un texto de quien fuera un reconocido periodista en Uruguay y el mundo, Claudio Paolillo; sobre el papel del periodismo en general, y lo subió a su cuenta de Twitter.

La actitud del Fiscal generó todo tipo de reacciones, desde quienes mencionaron aspectos internos de la radio, otros que le pidieron al Fiscal que mire a la Fiscalía cuando no dan información y quienes elogiaron la figura de quien fue Claudio Paolillo, ex-director de Búsqueda, editor, profesor, periodista y escritor uruguayo, fallecido en enero de 2018.

“En señal de respeto con los periodistas de Todo Pasa de Océano F.M. me premito recordar las palabras del maestro Claudio Paolillo: “En esta época de información apabullante, la importancia del periodismo no sólo no disminuye, sino que, por el contrario, crece más que nunca,”

“Pero para que en esta época el periodismo pueda ser leído, escuchado y sobre todo, creído, está obligado, quizá como nunca antes, a tomarse en serio a sí mismo. Esto es, tiene que volver a funcionar rescatando los valores que, desde los comienzos, le dieron carnadura a su esencia.”

“Tiene que regresar más temprano que tarde (si es que lo abandonó) o mantener (si es que sigue vigente) el fundamento originario de su misión, la sangre pura que le dio vida. Esto supone mejorar todo el tiempo la calidad de los contenidos informativos e interpretativos que ofrece.”

“Porque si el periodismo abandona o limita su papel esencial en esta materia y simplemente llama la atención sobre las cosas que ocurren pasando sobre ellas en forma superficial y yendo como los picaflores de un asunto a otro, no hay tiempo para que el “juicio del público” madure.”

“Y cuando eso ocurre, el proceso democrático de toma de decisiones sufre un corto circuito”, escribió Claudio Paolillo.