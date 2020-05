El 17 de enero de 2019 unos 10 individuos fuertemente armados ingresaban a tres viviendas ubicadas en el barrio exclusivo Club del Faro. Ese mismo día quien era director de la Policía Nacional Mario Layera, filmó un video hablando sobre el copamiento, ahí explicó que los delincuentes vinieron de Buenos Aires, conclusión que arribó debido a que las personas afectadas dijeron escuchar motores de vehículos fluviales. Calificó -en aquella oportunidad- el hecho de “copamiento” y expresó no recordar algo similar en los años que llevaba en la fuerza.

Sabemos quienes son los que coparon El Faro

Esta mañana en una entrevista en RadioLugares con el actual Jefe de Policía de Colonia Comisario (R) Jhonny Diego señaló que ese copamiento fue aclarado por la fuerza policial a través de una boleta de un ente argentino que apareció en el lugar, donde surgía una dirección y un nombre.

Un trabajo de inteligencia dio con los responsables, que fueron reconocidos como integrantes de una peligrosa banda y se conoce incluso los nombres y apellidos de los mismos, señaló Diego.

Consultado por qué no se realizó la orden de captura internacional por parte de Interpol, explicó que el trabajo de la policía terminó cuando lograron identificarlos, pero que luego la decisión la manejaban Fiscalía de Carmelo y la Fiscalía de la Argentina.

“Para nosotos el tema terminó cuando se pudo establecer que los autores eran argentinos. La Fiscalía uruguaya y argentina tienen las pruebas. Nosotros los identificamos porque en la escena del hecho había un recibo argentino a nombre de una persona, y a través de esto se pudo llegar a los autores. En base a las descripciones de los testigos y además al reconocimiento de Fiscalía Argentina se conoció que los involucrados son personas dedicadas al delito, con varias incursiones en su haber”, destacó el Jefe de Policía de Colonia.

La pista local

“El tema se nos pierde cuando la policía no tiene posibilidad de trabajar con los fiscales argentinos“, lamentó Diego.

Lo que se conoce es que la Fiscalía de Carmelo le habría pedido una respuesta a su similar argentino, pero poco se sabe cómo avanzó el tema hasta el día de hoy.

Para la policía no hay indicios en este copamiento de “una pata local” que pudo colaborar. Sin embargo, al mencionar el dato -que según fuentes extraoficiales destacaron en su momento- sobre la rareza del ingreso de la banda burlando todo el sistema de monitoreo de cámaras, el Jefe Jhonny Diego, reconoce que “sin lugar a dudas alguien le proporcionó información. Eso es evidente. Hoy no le puedo decir quien porque no estuve a cargo de la investigación“, comentó el jerarca.

Fronteras vulnerables

El Jefe de Policía de Colonia reconoce que aún hoy, “los argentinos cruzan al Uruguay por donde se les antoje. Por aire, por agua, ahora por tierra es más difícil porque están los puentes cortados. Sobrevolando en avión se puede ver la movida que hay en el río aunque hoy se esta controlando el ingreso por los puertos. Pero no por algún lugar donde alguien quiera desembarcar. Nuestro límite con Argentina es muy permeable por lo que es muy fácil de entrar. En el caso de El Faro tenían información bastante concreta de dónde tenían que ir y hacer.”

Para el actual Jefe de Policía de Colonia este caso terminó en el momento que se le informó a la Fiscalía de Carmelo con los datos que los autores son argentinos.