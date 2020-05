PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Director adjunto a la Dirección Departamental de Salud, Dr. Ramón Barbot publicó en redes sociales su preocupación por la presencia de autos con matrículas de Argentina y Brasil que no serían residentes de Colonia. También visualizó a motoqueros que vendrían de Brasil, a pesar del cierre de fronteras. El jerarca expresó que le extraña estas presencias y ya habría realizado la denuncia a las autoridades competentes.

“En las últimas semanas mientras circulaba por las calles de Colonia del Sacramento por mi actividad laboral, pude apreciar un aumento de vehículos con matrículas Argentinas y Brasileras, los cuales no son los habitualmente circulantes y correspondientes a residentes en nuestra Ciudad.

Incluso el sábado circularon 7 motoqueros brasileños a los cuales no pude fotografiar a tiempo,” publica en Facebook el Dr. Barbot.

Al jerarca esta situación le parece rara argumentando que es “algo extraño, ya que existe cierre de fronteras para extranjeros no residentes en Uruguay.”

Barbot señala que “ya se dio aviso a las Autoridades competentes quienes colaborarán en identificar, detener la marcha e interrogar sobre datos de interés como ser: si son residentes o no, fecha y lugar de ingreso, etc.

Preocupa dada la situación epidemiológica de nuestros Paises hermanos, la circulación descripta y su aparente incremento.”