José Arenas nació en Montevideo, pero se crió en Nueva Helvecia. Letrista de tango, poeta, novelista y performer. En 2010 fue seleccionado por Horacio Ferrer para integrar una antología: El libro de oro del tango nuevo. En esa cuerda tanguera publicó Fueye hembra (2014) y Sofía, el tango y otros desaciertos (2015). Ha organizado recitales de tango y poesía. Acaba de publicar su última novela Papeles suizos, antes había publicado Con un hilo de voz. Justamente Papeles Suizos ha sido polémica y revulsiva para la sociedad de Nueva Helvecia, habiendo sido objeto de amenazas de algunos intolerantes que se indignaron por los contenidos del trabajo. Estos comentarios públicos son dirigidos también hacia el librero distribuidor de la novela, advierte el periodista Antonio Ladra.

“Papeles Suizos” es una ficción en donde desmitifica al suizo impoluto que desembarca en estas costas para construir una ciudad. Arenas sin quererlo abrió alguna puerta oscura en la construcción del imaginario helvético, un cuarto secreto o de vergüenza para llegar a armar tanto alboroto. El escritor aborda también la presencia nazi en esa sociedad, que existió en la realidad y parece ser una llaga viva para algunos.

El periodista Pedro Cribari en este tema mostró su preocupación por Nueva Helvecia, ” la intolerancia de algunos -ojalá sean pocos- descendientes de inmigrantes suizos del siglo 19, que se indignan porque un novelista, hijo de esa ciudad, José Pablo Arenas, narró en su reciente libro Papeles suizos, las peripecias de aquellos viajeros que cruzaron el Atlántico para escapar a la hambruna europea. Parece que a estos amos de la moralidad pública les molesta ese relato al grado que reclaman que el libro no se venda y realizan comentarios públicos de fuerte agresividad hacia el autor y el librero que lo ofrece en sus anaqueles. Cuando se piensa que el mundo ha evolucionado, estos tristes hechos, nos devuelven a lo peor de la conducta humana.

Palabras de un hijo de inmigrante europeo de la década del 20 del siglo pasado que escapó de la hambruna que sacudía su tierra natal en el período de la entreguerra. Toda mi solidaridad con Arenas y Helvecialibroscafé,” destaca este periodista uruguayo.

La aclaración de Helvecia libroscafé que publicó sobre “Papeles Suizos”

Helvecia libroscafé lamenta profundamente algunas repercusiones negativas respecto al trabajo del escritor neohelvético José Arenas.

Respetamos el trabajo de Arenas, quien ha sido un referente de la literatura de Nueva Helvecia para muchos, brindando talleres en diferentes instituciones de nuestra ciudad.

Su nueva novela, Papeles Suizos, la cual ha sido de las más vendidas en nuestra librería, ha logrado una inusual repercusion en redes sociales, a pesar de que se compartieron solamente dos de sus historias.

En uno de esos capítulos habla de las peripecias de los inmigrantes suizos, y su llegada a estas tierras, tal vez para muchos exageradas o fuera de lugar.

Entendemos la posición de algunos descendientes suizos, quienes se han sentido dolidos por los relatos de Arenas.

Cabe aclarar que este libro fue escrito en forma de novela histórica ficcionada, por lo que muchos de los detalles no son literales.

Helvecia libroscafé reitera su pena por varios comentarios que atacan al autor, y otros que lo hacen directamente a la dirección de ésta librería y del medio de prensa Helvecia.

No seremos nosotros los que defendamos al autor, más allá de que es un viejo conocido de está dirección, pero si vamos a quebrar una lanza por la difusión de todas las vertientes literarias sin excepción.

Hemos sido atacados vía mensajes directos, y otros se pueden leer en nuestro facebook, solapados, intentando amedrentarnos, “invitando” a no vender este libro, lo cual parece más a una cacería de brujas o lo que es peor, a un retroceso en la mentalidad de varios personajes de nuestra ciudad a aquellos tiempos de Listas negras, donde se publicaban nombres de personas a marginar, como así también ciertos locales comerciales en donde no comprar. La brecha que separa aquellos tiempos a estos comentarios intolerantes es finita.

Reiteramos, Helvecia libroscafé puede no compartir ciertos pasajes del libro de Arenas, pero no por ello dejará de tenerlo en su vidriera.

En nuestro catálogo tenemos cientos de libros, desde novelas históricas, de suspenso, thriller, misterio, aventuras, etc. También ofrecemos biografías por ejemplo de Marx, o del mismísimo Hitler, paradojicamente, junto al libro Papeles Suizos, unos de los más vendidos en Helvecia libroscafé.

Apostaremos, como siempre lo hicimos, a la difusión de todos los autores locales y de la cultura en general, respetando la posición de cada autor, más allá de compartir o no lo expresado en el papel.

Y rechazamos todo tipo de presión contra los escritores – y en este caso también contra este recinto cultural- , que conscientemente o no, intentan coartar las libertades básicas de la libre expresión.