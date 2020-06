PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El diputado Nicolás Viera informó este lunes que “los tres diputados estamos trabajando en consonancia por todos los temas de fuentes laborales del departamento y la situación del Matadero Rosario nos ocupa especialmente”.

El Frigorífico “Matadero Rosario” de la empresa RONDATEL SA, está pasando por una situación compleja desde hace varios meses.

Sabido es que hace algunos años la empresa, que en su momento tuvo un propietario nacional, pasó a manos de Foresun Group y actualmente Grupo Sundiro Holding (ambos de origen chino).

Según Viera “la situación es compleja, desde enero la gran mayoría de los trabajadores están en seguro de desempleo, incluso ya han tenido prórrogas y según la información que se nos brinda la empresa tiene un cúmulo de obligaciones que van desde terminar de pagarle la compra del establecimiento al anterior dueño, pasando por facturas de UTE, OSE y atraso con los consignatarios de ganado”.

En ese sentido el legislador explicó que “hay un común denominador en todo esto que parte del no envío de las cartas de crédito por parte de la empresa en China para cubrir los costos de producción en Uruguay”.

“Nos llama la atención que, siendo China el primer destino comercial de Uruguay, una empresa ubicada en Uruguay de capitales chinos no logre vender bien carne de calidad en un mercado que conocen en profundidad. Algo no cierra” reflexiono Viera.

Tanto Viera, como Nibia Reisch y Mario Colman están trabajando en contactar a las autoridades que tienen directa relación con el problema, por eso buscarán audiencia con INAC, Ministerio de Ganadería y Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de hacer conocer el problema y buscar canales de diálogo.