Por Elio García

La Plaza Artigas durante mucho tiempo fue un espacio vacío, poco usado por los vecinos. Pero hoy está de moda. Era la tarde de este lunes y brillaba de jóvenes por todos lados. Además la gente del Municipio de Carmelo se preocupó colocando cestos de basura para mantenerla limpia. Muy bueno!

Ya me habian contado que la venían poblando los pibes, alguna gente -con preocupación que no cuestiono- me enviaron fotos de botellas y basura con la denuncia añadida de ruidos molestos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Siempre sucede igual. A los gurises los vamos corriendo sin aprovechar la oportunidad de hacer cosas por ellos.

¿Por qué no le damos la bienvenida?

¿Cómo?, con obra pública. Lejos de mostrar los dientes aprovechemos esa apropiación de un espacio, para dar lugar a cosas buenas.

No es una idea propia, en La Coruña, España, en la Plaza de Os Mariñeiros las autoridades locales vieron que se poblaba de pibes. No le pusieron un móvil policial, le colocaron pienso, ideas e inversión. Plata. Dinero.

Rediseñan la plaza en tres espacios, cada uno pensado para usuarios de diferentes edades. Cada franja esta separada por sendas verdes y peatonales. En la zona infantil instalan dos zonas de juegos, para niños de uno a seis años y de seis a quince. Habrá, además, bancos y mesas bajo una marquesina y un arenero para los más pequeños.

La zona juvenil contará con mesas de ping pong, más bancos, una cancha multideporte y un pequeño espacio para conciertos y espectáculos. En la de mayores se habilitarán pistas para jugar, una zona de descanso, una alameda, bancos, un tablero de ajedrez y una zona de mantenimiento deportivo.

El objetivo no es espantar la gente, sino urbanizar la zona y dotar al barrio de nuevos servicios e infraestructuras para los vecinos, señalaba el testimonio que leí en un diario español.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Lo que digo entonces es que tenemos una oportunidad. Responder a quienes por alguna razón la están disfrutando, lo hagan con un respaldo de obra urbana que los interprete no que los expulse. Claro que nos preocupa los ruidos molestos, el hogar de ancianos, los vecinos. Pero…¿no podemos responder en forma diferente a denunciarlos?

Tenemos la posibilidad de invertir en esa plaza. La gente ya está. No hay cosa más linda que verla poblada de gurises. Lo vi hoy a la tarde.

Vi el vaso medio lleno, ya conozco el vaso medio vacío.