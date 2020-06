PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta mañana en el programa “El Decodificador” en Radio Impacto Colonia 100.3 la doctora Beatriz Scapusio, defensora del Dr. Carlos Moreira manifestó a la periodista Claudia de los Santos su opinión sobre el último giro que ha dado la investigación en la Justicia.

Scapusio habló de manipulación de los audios a partir de pruebas, allanamientos e incautación de aparatos técnicos en aquellos que hicieron el trabajo. El corte de la grabación intencionado fué reconocido en la Fiscalia por la Edil María José García, luego que se realizaron allanamientos, incautación de aparatos, que arrojaron las pruebas de la operativa utlizada, señaló la doctora.

En la entrevista de la perdiodista De lo Santos surge del testimonio de la Dra. Scapusio que el abogado Dr. Duro, defensor de María José García y Andrés Sobrero, le propuso que si Moreira retiraba la denuncia contra ellos, no pedirían la revisión del caso y aceptarían el archivo.

“Recibí esa llamada y la rechacé de plano por tres razones, la primera de naturaleza jurídica porque es irrelevante que el particular retire una denuncia, la segunda razón es que no me pareció ética la propuesta y en tercer lugar por avisos amenazantes,” comentó.