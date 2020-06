El Director del Taller Municipal y Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales de la Intendencia de Colonia.Hugo Durán, fue entrevistado en las últimas horas por Canal 4 de Juan Lacaze, Edición Central y sus declaraciones generaron polémica, al menos en el Frente Amplio de Colonia.

Durán estaba en el estudio de televisión de campera, por lo que el periodista – aparentemente muy preocupado porque Durán no se quitó la prenda de abrigo – le preguntó:

“Por qué no se sacó la campera”?

El funcionario municipal respondió,

” No me la saco porque tengo frío. ”

Yo soy de Ombúes

“…cuando vengo a Juan Lacaze tengo frío…porque yo vengo de un pueblo que según la etapa del año y según la circunstancia económica está con frío y está con calor. Yo soy de Ombúes, un pueblo agrícola ganadero que si las cosechas venían bien todos nos sacábamos el saco y nos sacábamos todo y andábamos como si fuéramos la playa y la playa más cerca quedaba a 40 kilómetros. Yo vengo a Juan Lacaze y encuentro un pueblo frío, y (1ª) pasan los años y sigo sin entender la mentalidad de la gente de Juan Lacaze. Y vengo y siento frío porque sigo sin entender, por eso no me saco el saco”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durán puso énfasis en una visión critica y explicó: “Veo una frialdad…en una de las ciudades mas importantes del Uruguay. En una de las ciudades que fue líder industrial, en una de las ciudades que era protagonista absoluta en todo lo que era el contexto productivo del Uruguay. Y no hablo de Colonia hablo del Uruguay. Y pasó a ser una de las ciudades mas chatas mas asistencialistas mas dormida en el tiempo.

Más adelante expresó: “… tiene un puerto comercial y deportivo, tiene brutas instalaciones que ya quedaron obsoletas y el pueblo no se preocupa en empujar en meterle sangre en meterle ideas, en meterle pertenencia.”

El jerarca fue crítico sobre las políticas asistencialistas que a su entender generó la pasada gestión definiendo ese concepto cuando expresó: “La empresa por encima del ciudadano, “Juan Pueblo no existe mas….”

“Nos pusimos un País asistencialista que ya no es sólo Juan Lacaze, un País asistencialista y qué nos sucedió? Nos comemos a nosotros mismos hasta que existan los recursos y después que venga quién. Juan Pueblo no existe más. El cuentito de Juan Pueblo no va. Entonces uno cuando viene tiene frío, yo tengo frío”.

Megaproyectos

“…las mismas personas siempre las mismas caras siempre, dónde están las ideas, siempre con proyectos mega galácticos que vienen a la distancia. Pero llega un momento que la gente se aburre de eso”.

“Yo en algún momento dije parte del Parque Industrial tiene que ser para depósito, tiene que ser para generar aunque sea jornales diarios pero algo tiene que generar no un criadero de ratas como es hoy porque toda la parte industrial que había ahí ha generado una cantidad de residuos impresionantes en esa parte de la textil. Está todo abandonado, cuando un edificio o una casa vos la cerrás y te vas por mucho tiempo la casa se te viene abajo eso se está viniendo abajo entonces … “, dijo Durán.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Palmeras en el desierto

“Los Lacacinos se tienen que poner las ideas al hombro. Los Lacacinos tienen que empujar. El Alcalde no quería decía “no que vamos a hacer una Terminal”, yo quiero saber de dónde va a salir la plata para hacer una Terminal para cuatro andenes, sin embargo los ómnibus siguen igual. Pero lo mas triste y es cuando tengo mas frío es cuando voy y miro – como hace un rato- que lo único que se ha hecho del proyecto discutido con el Alcalde de todo el espacio verde que tiene el Parque Industrial al costado es plantar palmeras, bien tipo del desierto. Qué nace en el desierto, palmeras. Qué es lo que hay acá, un desierto verde en vez de amarillo pero con palmeras.”

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durán criticó las divisiones internas y reflexionó: “(No se hizo nada) …porque nunca hubo consenso, las esferas políticas de Juan Lacaze siempre estuvieron divididas, pero estuvieron divididos no por el sector nuestro que son los blancos porque acá ha venido gobernando el Frente y el Frente estaba dividido si uno decía una cosa el otro decía la otra entonces eso generó que no se creciera.”

“Y yo pregunto: los lacacinos no están enojados con eso? Aparentemente no. Porque de ser una ciudad con un empuje tremendo con una fuerza tremenda…y comencé a tener una lectura era una ciudad que se descansó en las grandes industrias. Y no se supo reciclar y sin embargo tiene una mano de obra calificada que en el resto del departamento no hay”

Juan Lacaze un lugar de trabajo

“Para mí Juan Lacaze no es un lugar turístico, es un lugar de trabajo es un lugar de servicio, las playas que tienen ustedes son para los lacacinos pero no son para el turista no nos engañemos porque nos estamos vendiendo pajaritos de colores que no existen. Acá no busquemos el turismo acá busquemos generar servicios para todo ese funcionamiento de la parte operativa. El Puerto es un estacionamiento de barcos, saben por qué hay tantos barcos en Juan Lacaze? Hay mas barcos que en Colonia, que en Riachuelo, por qué, la gente viene y sale a navegar acá? Muy poco. Viene el turista y lo deja porque es el puerto mas barato que tiene”

“Entonces vuelvo otra vez a lo mismo me da frío porque veo que los Lacacinos siguen pasivos con una cantidad de herramientas en la mano. Es como cuando vos estás con hambre y yo te pongo el plato acá con la comida y vos lo mirás, lo mirás y lo mirás hasta que la comida se te enfrió. Entonces es ahí donde me da esa sensación y digo no me saco el saco porque me da impotencia no poder ayudar cuando no se dejan ayudar cuando no se comprometen cuando no se ponen la situación al hombro cuando no se generan cosas.

Las industrias se fueron, quedaron cementerios de ladrillos, bueno hay que ponerle pienso para decir, bueno, estos cementerios para que sirven, para que se vayan desguazando y hoy o mañana se caigan, Dios quiera que no aprete a nadie, y qué hacemos con estas tumbas de ladrillo, porque son cementerios de ladrillo, expresó el jerarca a los colegas de Canal 4 de Juan Lacaze.

El Frente Amplio calificó de “ataque” la visión de Durán

“Estos ataques al Frente Amplio como fuerza política – en momentos que apelamos a la sana convivencia hasta salir de la crisis humanitaria del País- y a la población de Juan Lacaze merecerían por lo menos una disculpa”, señalaron desde esa fuerza política.

Además expresaron que las palabras del jerarca de la Intendencia rompen “códigos” construidos a nivel de diputación interpartidiaria “El ataque al Frente Amplio rompiendo los códigos de los Diputados de Colonia,” afirmaron desde el equipo de diputación de Nicolás Viera.