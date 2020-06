PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Mario Cheppi, presidente de OFI, Organización del Fútbol del Interior mencionó esta mañana que el protocolo para el día después que maneja el fútbol de tierra adentro “es otro”, no incluye el hisopado por los costos. Realizar los mismos a todos los futbolistas supondría un gasto de dos millones de dólares que la institución no los tiene.

“La OFI tiene unos 80 mil jugadores e invertir ese dinero es totalmente imposible para ligas del interior”, sentenció Cheppi.

El proyecto se presentó a las autoridades sanitarias sin el uso del hisopado, si lo rechazan no habría ninguna alternativa posible de hacer fútbol en el interior, explicó su Presidente. El financimiento hoy de las instituciones deportivas proviene principalmente del trabajo de las comisiones vendiendo asado, pollo, tortas fritas, empanadas, festivales, bailes; los fines de semana. En el mejor de los casos el 60% proviene de la venta de entradas y la colaboración de sponsor y fundamentalmente de las intendencias.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“El dirigente y el socio colabora, pero el fútbol del interior sin público no subsiste. Si no hay entradas no se puede pagar los árbitros, la seguridad y los gastos que eso origina”, subrayó Cheppi.

La situación es tan delicada que la OFI pidió ayuda a la FIFA, “ya tuvimos una reunión virtual con la gente de FIFA y para el 25 de junio FIFA definirá el aporte hacia todas las federaciones, las cuales nos incluye.