PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tras la colocación de la ofrenda floral en la Plaza Independencia el mandatario participó del homenaje al prócer que se le realizó en la localidad de Sauce, departamento de Canelones. Consultado por los medios de prensa, Lacalle Pou informó que el lineamiento del Gobierno respecto al próximo Presupuesto Nacional es claro: austeridad en la administración, promoción a todo lo que sea inversión y generación de fuentes de trabajo.

Por otro lado, reconoció que la situación de la gente que vive en la calle es muy compleja. “Nos vamos a hacer cargo, primero por los que viven en la calle (…), porque una sociedad no se puede acostumbrar a que eso sea parte del paisaje, porque ahí perdió la sensibilidad y, segundo, menos importante, pero que igual debe ser atendido, es que los espacios públicos hay que preservarlos y no son un lugar para dormir. No me hagan ponerle plazo, pero vamos a ser enérgicos, le vamos a poner mucho ímpetu y vamos a solucionar el problema”, acentuó.