PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Buenas tardes, quisiera hacer una aclaración con respecto a la nota que se le hiciera al Presidente de ASSE Leonardo Cipriani, respecto a la publicación que en su momento causo tanto revuelo y que he aclarado que nunca fue intención generalizar. Fue realizada después de recorrer algunos lugares que realmente tienen a los pacientes en situación inaceptable (debido a múltiples factores) como el Vilardebo, la Colonia Santin Carlos Rossi, etc .

Nuestro compromiso para mejorar la gestión en ASSE sigue intacto, de hecho renuncié a la Dirección de la Región Oeste no así al cargo que actualmente desempeño como adjunto al Vocal del directorio de ASSE. Saludos y a las órdenes.

Dr. Fernando Silva