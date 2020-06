PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Al titular periodístico le faltó una frase: “, según Cipriani”, tituló Viera en su posteo en redes sociales.

“A no ser que el medio tenga la garantía con pruebas fehacientes de lo que asegura el titular,” precisó el diputado Nicolas Vieras (Frente Amplio) en su cuenta de Facebook respecto a la nota publicada en nuestra portal y titulada: “Renuncia firmada por directores de la región Oeste de ASSE se gestó dentro del Frente Amplio.”

Viera aclaró que “No quiero con esto entrar en la lógica de “matar al mensajero” pero asegurar algo que no sucedió, creo que no corresponde.”

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Que los renunciantes sean frenteamplistas no quiere decir que haya sido una decisión política del Partido,” advirtió.

Finalmente expresó que “me extraña que se informe eso pero que no se diga que los renunciantes no abandonaron sus cargos esperando los relevos porque eso es lo verdaderamente grave, el nuevo gobierno estaba tan preparado que, en algunos casos, aún no ha dispuesto las nuevas autoridades.”