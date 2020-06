PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, junto con el subsecretario Juan José Olaizola y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, concurrieron a la comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores para informar y dar su opinión sobre el proyecto de ley que propone la creación de una red nacional de aeropuertos internacionales. El proyecto –presentado por la anterior administración- declara que la explotación de los servicios aeroportuarios es un objetivo prioritario para el desarrollo del país.

Si bien la red de aeropuertos internacionales estaría integrada por las terminales de Carrasco, Laguna del Sauce, Rivera, Salto, Colonia, Carmelo y Melo, en esta presentación no aclararon que en el departamento de Colonia deberá definirse si es el de Zagarzazú o Laguna de los Patos, porque los dos juntos no pueden tener la característica de internacional.

Eso lo dijo el propio ex-ministro Víctor Rossi en su despacho a Carmelo Portal previo a su presentación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proyecto de ley plantea que la explotación de estos aeropuertos se concesione, como ocurre con Carrasco y Laguna del Sauce, exigiendo una serie de contrapartidas mínimas a cumplir, así como condiciones para la prestación de servicios. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones por un plazo máximo de hasta 50 años.

En rueda de prensa, Heber señaló que se planteó a los legisladores la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda definir qué aeropuertos deben formar parte de la red. Más allá de que varios aeropuertos del país son caracterizados como internacionales, muchos de ellos no cumplen con los requisitos de seguridad e infraestructura que exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), autoridad rectora en la materia a nivel mundial.

La medida apunta a fomentar inversiones en aeropuertos del interior a través de concesiones para su explotación y gestión. El ministro señaló que el Estado no puede hacerse cargo de esas inversiones y por ello se apelará a la búsqueda de actores privados que puedan mejorar la infraestructura de los aeropuertos y explotarlos. En la medida que existan actores que realicen las inversiones necesarias, los aeropuertos estarán en condiciones de atraer vuelos y mejorar la conectividad.

El proyecto fue elaborado por la administración anterior. “El [ex] ministro Rossi me lo había comentado durante la transición. Es una buena iniciativa”, destacó Heber, quien señaló que existe “amplio consenso” en el sistema político en dar un impulso a la infraestructura aeronáutica. “Tenemos que ocuparnos no solo de votar [el proyecto de ley], sino de que sea una realidad. Los aeropuertos son una puerta de entrada importante”, concluyó el ministro.