Representantes del Municipio de Nueva Helvecia se reunieron este lunes con el Ministro del Interior y el Director Nacional de la Policía junto a diputados del departamento y representantes de las Fuerzas Vivas de la ciudad. Donde se trataron diferentes temáticos relacionadas a la seguridad de la zona, solicitando al Ministerio del Interior la instalación de las cámaras de seguridad de la ciudad.

Malestar

En este tema quien manifestó su malestar fue el Diputado por el Frente Amplio Nicolás Viera quien publicó en su cuenta de facebook que no fue invitado a participar.

“Lamento por quién me ignoró, no por mí sino por la ciudadanía a la que represento.

Pese a esto, que espero no vuelva a suceder, reivindico la necesidad de seguir trabajando para solucionar los problemas que aquejan a nuestros vecinos, señaló Viera.