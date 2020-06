PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Diputado Nicolas Viera (FA) se mostró molesto en redes sociales por no ser invitado a la reunión con el Ministro del Interior Jorge Larrañaga, donde participaron integrantes del Municipio de Nueva Helvecia y los diputados Mario Colman y Nibia Reisch.

Viera escribió que nadie lo invitó y lamentó lo que consideró un desaire “lamento por quién me ignoró, no por mí sino por la ciudadanía a la que represento. Pese a esto, que espero no vuelva a suceder, reivindico la necesidad de seguir trabajando para solucionar los problemas que aquejan a nuestros vecinos,” argumentó.

El diputado frenteamplista aclaró “que el Alcalde de Nueva Helvecia, Pablo Lecor Pozzi se comunicó conmigo para explicarme que la presencia de 2 de los 3 Diputados por Colonia no tenía nada que ver con su responsabilidad como representante del Concejo Local.”

La otra campana

Consultado el Diputado Mario Colman se mostró sorprendido por esos dichos: explicó que la reunión con las fuerzas vivas de Colonia Suiza no la organizó él, “me reuní con el Ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga, donde estuvimos charlando la situación del departamento de Colonia, los planes para mejorar la seguridad de todos los colonienses. Pero obviamente estuvo arriba de la mesa Nueva Helvecia, y los recientes hecho dolorosos vividos en esta ciudad.”

“También aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestra conformidad con el desempeño de nuestro cuerpo policial de investigaciones encabezado por el Jefe de Policia Crio (r) Jhonny Diego. Mas tarde nos sumamos a la reunión que el Jefe de Nacional de Policía Crio (r) Fernandez y Director de Convivencia Ciudadana mantuvieron con las autoridades y fuerzas vivas de Colonia Suiza para evaluar la puesta de cámaras en dicha ciudad.”

Colman precisó que esa reunión que destacó el Municipio de Nueva Helvecia en redes sociales no fue organizada por él.

– “Que no haga berrinche, que hace una semana se cortó solo a ver a la ministra de Vivienda Irene Moreira y le pidió todo lo que no hicieron en 15 años de gobierno y no dije nada,” finalizó Colman al referirse a Viera.