El presidente Luis Lacalle Pou, declaró este jueves que su “mejor aporte” en el caso de la renuncia del canciller Ernesto Talvi, concretada este miércoles en una carta difundida en Twitter, es guardar silencio.

“Como quiero a la actividad política y de Gobierno, las respeto y las trato de hacer con honor, muchas veces hablo cuando creo que tengo que hablar y otras tantas callo cuando creo que tengo que callar. Y ese es mi mejor aporte que puedo hacer hoy al país o al Gobierno”, indicó el mandatario en Montevideo en una rueda de prensa posterior a la celebración de la cumbre virtual del Mercosur.

Uruguay asumió este jueves la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur (Mercosur) de manos de Paraguay, que organizó de manera virtual la cumbre de jefes de Estado debido a la pandemia de la COVID-19.

Lacalle Pou insistió en que tiene “el mejor” pensamiento sobre Talvi, quien permaneció cuatro meses al frente de la Cancillería, y reconoció que en su precipitada salida “se mezclan cuestiones políticas y personales”.

Durante la conferencia de prensa, y a preguntas de los periodistas, el mandatario confirmó que Francisco Bustillo, actual embajador de Uruguay en España, será “el próximo canciller”, noticia que ya adelantaron los medios locales el martes y este miércoles confirmó a Efe la sede diplomática en el país europeo.

Este llegará el domingo a Uruguay para asumir el lunes su cargo, aunque deberá guardar cuarentena, como el resto de pasajeros del vuelo de Iberia procedente de Madrid.

Sobre una posible crisis interna entre los partidos que sostienen al Gobierno, el jefe de Estado dijo que no tiene “ninguna sospecha de debilidad de la coalición pero el mejor juez es el tiempo, así que lo vamos a poder comprobar”.

Lacalle Pou, del Partido Nacional , gobierna con el apoyo del Partido Colorado -la formación de Talvi-, Partido Independiente , Partido de la Gentey Cabildo Abierto tras ganar en la segunda vuelta de las elecciones celebrada en noviembre de 2019.

Este apoyo consiguió la formación de un Gobierno conservador para terminar con 15 años de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) en el poder.

“El tema no está en que no existan las tensiones, sino en cómo se resuelvan. No me cabe la menor duda que no va a ser la última tensión, pero las hemos resuelto bien”, indicó el presidente uruguayo, quien agregó que el orden de prioridades es claro: “país, partido, dirigentes políticos”.

Talvi renunció este miércoles a su cargo, después de anunciar el pasado 11 de junio que lo haría en un futuro próximo, pero sin definir fecha. En la misiva de su dimisión, confesó que pensaba permanecer hasta el final del semestre de la presidencia del Mercosur.

(EFE)