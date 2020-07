PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este miércoles en redes sociales Ricardo Planchón anunció que fue designado por el gobierno para el cargo de representación de nuestro país en la Delegación Uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) que ejercefunciones de Administración en conjunto con la Delegación de la República Argentina sobre nuestro principal río.

Planchón señaló que “desde antes de la asunción tanto el Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou como el Secretario de Presidencia Dr. Alvaro Delgado manejaron opciones para integrarme a su equipo por lo cual no solo no puedo decirle que no a ellos sino que sería decirle no al Uruguay. Eso jamás lo haría.”

El nuevo delegado de la CARP manifestó aceptar la designación sin renunciar al compromiso de participar en las elecciones municipales, en esa línea expresó: “quiero ser Intendente de Colonia con valor y compromiso junto a un equipo con juventud y experiencia y hacia ese objetivo vamos juntos con la gente,” comentó.