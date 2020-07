PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por Profesora Karina Vidal (*) (tomado de su Facebook)

Aplica antes de dañar con tus comentarios a cualquier persona. No descargues tus frustraciones personales en situaciones o vidas que no conoces.

También se lo sugiero al “periodismo” dañino y sesgado de un pueblo chico en el que tenemos la posibilidad de poder dialogar mano a mano y en condiciones de igualdad. Ya después crear falsos espacios no sirve. Transcribir diálogos a medias tampoco.

No me genera confianza para nada.

Fui afectada personal y profesionalmente y de eso no se vuelve. Puedo empatizar con el sentir de un joven porque para ellos trabajo hace 18 años y son mi prioridad, pero NO con la mala intención de una persona que busca enchastrar a una institución educativa y a toda la gente que le da vida trabajando seriamente.

*Sino fue por igual, no va a ser.

*Por cuidado y por salud, tu daño no me llega y no nos llega.

Ojalá comprendas algún día que esto es Carmelo y tu afán dañino no sirve. Cuida a su gente, denuncia, no lo dejes de hacer, pero con pruebas o escuchando a las distintas campanas por igual.

De mi parte NUNCA MÁS!