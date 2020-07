«Nadie ama al mensajero que trae malas noticias». Sófocles

Por Elio García

La respuesta de la Directora de Utu Carmelo la Profesora Karina Vidal se aparta sustancialmente del problema planteado por un alumno de esa institución que públicamente expresó en un video realizado por estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, una situación de violencia generada hace algunos años.

Vidal es Directora de una institución pública y uno de sus ex-alumnos denunció maltrato en dicha institución. No lo dijo la”prensa amarilla”, lo dijo un alumno.

Textualmente expresó “En Carmelo el nivel de agresividad fue más alto. Dos compañeras me pegaban en los pasillos de la escuela, al lado de la propia Directora, que se daba vuelta y no hacía nada.”

Y dijo más, Thomas denunció que “eso fue lo que faltó siempre, que interviniera alguien que estuviera más arriba y que les digan que así no se puede tratar a una persona. Faltó un freno de entrada por parte de los docentes y dirección”.

Al leer su respuesta veo que a la Directora le preocupa más la difusión de un video, que el medio no produjo, que el terrible testimonio que da un ex-alumno de la institución.

El camino de Vidal es “matar al mensajero”, esa frase metafórica que trata del acto en culpar a una persona que trae malas noticias, en vez de responderle al autor. Atacar al mensajero es una falacia lógica ad hominem, en donde se da por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta.

La Directora debería saber que:

No es el medio de comunicación que narra la situación de violencia planteada. Es Thomas Berton. El video -con el testimonio- estuvo más de un año publicado en redes sociales, pero nadie lo visibilizó. Lo hicimos nosotros en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+ A Vidal se le dio la oportunidad en responder lo que surge del video. Pero prefirió no salir. Luego veremos que cambió de idea. Más de un profesor de UTU Carmelo se puso en contacto con el medio expresando preocupación y aportando testimonios sobre el alumno. La profesora Fernanda Gilene Noain fue invitada por nosotros a expresarse en RadioLugares. Y lo hizo. Es raro su comentario en el facebook de Karina Vidal donde señala que debemos escuchar todas las campanas. Es que en esa oportunidad la directora cambió de actitud y envió un mensaje pidiendo salir en directo. Lo hicimos. En el medio de la entrevista con Vidal, Gilene pidió por favor que ella quería dar su testimonio, explicando que no quería mezclar su vivencia personal con la de la directora y además nos dijo que ya se tenía que retirar. En medio del testimonio de la directora, le comunicamos que debíamos cortar ya que Gilene se retiraría, por lo que la invitamos a seguir la nota -que reitero no estaba programada- para el viernes. Con mucho respeto y entendiendo la situación Vidal se excusó en participar y adelantó que me haría llegar su versión por otro medio.

En definitiva nosotros presentamos a nuestros lectores una situación muy dolorosa. ¿Qué tiene para decir el sistema educativo de la experiencia que Thomas Bertón narra?

La Directora de la Escuela Técnica de Carmelo debería aclarar la situación particular que plantea un alumno que además señala que estos hechos lo expulsaron del sistema educativo. ¿Bertón está mintiendo?, ¿nunca sucedió lo que dice Bertón en ese video?. Ese es el tema central.

Y reitero, no lo dice Carmelo Portal, no lo dice RadioLugares, no lo dice Elio García, no lo dice Miguel Guaraglia, lo dice Thomas Bertón.

Nosotros seguimos esperando una respuesta oficial no al ruido generado en redes sociales, queremos una respuesta oficial a lo planteado por el estudiante de UTU Thomas Bertón.

Todo lo demás es solo ruido.

Espero esa respuesta.

** (el video de Thomas Bertón.