El pasado 28 de junio la Suprema Corte de Justicia falló que la Intendencia de Colonia deberá pagar a la familia Porras unos US$ 2,5 millones por el terreno que expropió la Intendencia de Colonia, Padrón 10.490 un 13 de noviembre de 2009 y donde posteriormente fue edificado el Hospital de Colonia de ASSE inaugurado en la pasada gestión del Gobierno Nacional, informó este domingo El Pais y confirmó Carmelo Portal con fuentes municipales.

Según publica el matutino capitalino la Intendencia no tendría ese dinero para afrontar el pago y según un especialista consultado por El País a la comuna no le queda muchas opciones, pedir un préstamo bancario, desviar fondos de otros rubros o solicitar recursos al gobierno central.

El año pasado fuentes políticas consultadas por nuestro medio manejaban la posibilidad de abonar esta obligación a medias con el Gobierno Nacional, como una de las alternativas, “sería una salida política”, dijo en aquella oportunidad la fuente.

La Intendencia de Colonia expropió en 2009 este terreno donde se construyó el hospital a un costo de US$ 30 millones de dólares. En aquel año la Intendencia no pagó a los propietarias el millón, cien mil dólares que pedía.

En sentencia de primera instancia en autos caratulados “Intendencia Municipal de Colonia c/Porras Fuica, Bernardo y otros Ministerio de Defensa Nacional y Cia. Zona Franca S.A. – Acción de Expropiacion IUE: 223- 915/2009″, la justicia falló que la Intendencia de Colonia deberá abonar como monto indemnizatorio la suma de UR 51.962,99, más el 6% anual de intereses por años y perjuicios desde la toma Urgente de Posesión por concepto de la expropiación del inmueble.

Zimmer y la Junta Departamental

En diciembre de 2018 en un acto de despedida de año en Tarariras el Dr. Walter Zimmer habló entre otros temas sobre el Hospital de Colonia, dijo en aquella oportunidad que “nosotros a pedido de Salud Pública expropiamos un terreno para un hospital nuevo. Por supuesto que el dueño del terreno tenía deudas, y hoy se discute quien tenía que expropiarlo. Pero acá, lo único que hay es una persona que quiere lucrar con el Estado pidiendo cifras astronómicas; y segundo, si no se hubiera tomado la decisión de la expropiación hoy no habría hospital”, pero “hoy hay hospital porque la autoridad departamental expropió el terreno, la Junta Departamental por unanimidad lo aprobó y nos dijo que tomáramos urgente acción sobre el terreno. Que ahora no vengan a decirnos que no sabían”, reclamó el ex intendente.

El tema fue a la Junta Departamental de Colonia quien resolvió por unanimidad un viernes 8 de noviembre de 2018 conformar una comisión investigadora por la situación relacionada al padrón donde se construyó el nuevo Hospital de Colonia. La misma estuvo integrada por cuatro ediles blancos, dos frenteamplistas y un colorado.

Finalmente pasaron los años y el fallo de la Corte confirma la sentencia dictada en 2019.

El País de este domingo señala que esta situación estaría generando por estas horas “un revuelo político.”