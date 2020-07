PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Se realizará una compra directa por razones de urgencia para desguazar seis embarcaciones que se encuentran en el álveo del astillero Maffoni, en la localidad de Carmelo.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicó el llamado para realizar una compra directa por razones de urgencia para retirar embarcaciones del álveo del arroyo Las Vacas, en Carmelo. Se trata de seis embarcaciones que se encuentran sobre el astillero Maffoni –Inés, Toti, Isabel, Mercedes, Frigersen I y YungShen–. La convocatoria establece que podrán ser retiradas enteras, fraccionadas o desguazadas, de acuerdo a los procedimientos aprobados por las autoridades.

La compra directa por excepción se realiza de acuerdo a lo establecido en el numeral 9no, literal c, del artículo 33 del Tocaf, que habilita este tipo de compras “cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio”.El desguace de las seis embarcaciones es de carácter urgente. Así lo expresó el ministro Luis Alberto Heber durante una recorrida realizada por la zona en el mes de mayo.

El objetivo es evitar accidentes como el ocurrido a fines de 2018, cuando tres embarcaciones abandonadas se desamarraron e impactaron contra el puente giratorio de Carmelo, causando serios perjuicios a los habitantes de la localidad. Si bien el puente fue reparado y las embarcaciones llevadas hasta el astillero, hasta el día de hoy no se ha procedido a desguazar ni retirar los barcos.

A fines de 2019 la pasada administración había realizado un llamado para retirar las embarcaciones. En mayo de este año dicha convocatoria fue desestimada. Heber había expresado que la licitación “fue mal hecha, mal concebida y mal instrumentada”, por lo que se decidió hacer un nuevo llamado. El nuevo pliego prevé que la apertura electrónica de las ofertas se realice el martes 14 de julio.