El ex-intendente de Colonia Dr. Carlos Moreira dijo sobre el juicio que perdió la Intendencia de Colonia por los terrenos donde se construyó el Hospital de Colonia que “es una instancia muy complicada, hay que pagarla, es algo que se originó hace más de doce años, en la administración de Walter Zimmer.”

“La cifra es cercana a los tres millones de dólares si sumamos honorarios profesionales,” comentó.

Moreira destacó que ya desde hace un tiempo se vienen haciendo gestiones en ASSE en el sentido de compartir esta responsabilidad, “en la administración anterior no tuvimos respuestas”, expresó el jerarca.

La idea que maneja el ex intendente es hablar con el actual Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, “hay una importante inversión de 30 millones de dólares, es el mejor hospital del interior del país. El problema es que hay una donación que nunca pasó por la Junta Departamental.”

Consultado por el periodista Miguel Guaraglia sobre cómo obtener los fondos para abonar esa deuda, Moreira dijo que “la Intendencia tiene una caja importante. Cuando me fui había 1.070 millones de pesos y hoy sigue quedando un buen colchón financiero. Lo ideal sería que la Intendencia no se haga cargo de todo, pero hoy el condenado es la Intendencia de Colonia. Tenemos que ver y hablar con ASSE, yo estoy a la orden aunque no tengo hoy competencia, la tiene Napoleón (Gardiol).”

Moreira aclaró que la iniciativa de expropiación del terreno fue del Dr. Zimmer, “él creyó oportuno donarle a ASSE ese predio, no es lo que normalmente pasa cuando quien lo hace no es un particular sino una intendencia, tema sin duda muy opinable”, precisó, cerrando la nota con un “estamos ante un grave problema.”