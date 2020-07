El Dr. Jorge Mota visitó Carmelo donde mantuvo reuniones con los candidatos del Frente Amplio para el Municipio de Carmelo, también con fuerzas sociales y recorrió diversos medios de comunicación locales.

Mota precisó que su propuesta es comunitaria, no partidaria. Dijo que su equipo tiene 18 áreas de gestión, donde en cada una de ellas hay hasta cuatro personas idóneas en el tema. De allí salió el programa departamental, comentó.

El candidato precisó que cuenta con diez énfasis de propuestas las que canalizaron su divulgación en plazas públicas. En esas oportunidades también consultaba a la gente sobre propuestas. Con la pandemia profundizaron vía redes sociales las prioridades.

El candidato frenteamplista asegura que con los cambios por la pandemia, el trabajo y el turismo, fueron tomando otro protagonismo en el orden de esas prioridades de agenda que habían surgido, explicó al ser consultado en RadioLugares.

Coronavirus

Mota también aprovechó la oportunidad para hablar como médico y expresar algunas preocupaciones que ha tenido en su profesión. Una de ellas es la atención telefónica a la que llegó a definir como una situación muchas veces angustiosa, al no tener contacto directo con el paciente, lo que “es un problema sanitario.”

Otra preocupación que manifestó es que según el doctor “se ha descuidado una cantidad de procedimientos que no eran urgentes.” Mota comentó algunos ejemplos en donde “la espera” puede jugar en contra“, “habrá que esperar dentro de un tiempo si sirvió el aislamiento y cuántos perjuicios provocó. Obviamente que estas decisiones no dependen solo de Uruguay, sino de la OMS. A la Argentina y España no le dieron muchos resultados los confinamientos estrictos”, apuntó.

“Nosotros estabamos en verano, este virus circula más en invierno, podíamos habernos tomado un poco de tiempo para planificar más ordenadamente y saber que en invierno nos iba a traer el gran problema que tuvo Europa, China, Japón, EEUU, porque ya estaban en esa temporada, ” señaló el doctor.

Mota mencionó algunos costos que deja la pandemia en Uruguay, “tenemos 250.000 personas sin empleo, en este departamento alrededor de cuatro mil, aumentó la pobreza de 9 a 12%.

Se paró la educación, la gente aplaude a la salud, pero la Revista Sudestada -que es muy profunda- señaló que los CTI en Montevideo estaban ocupados en un 40%. Es grato que aplaudan a la salud pero también deberíamos aplaudir a los docentes que se jugaron la ropa en esta etapa,” añadió.

El departamento

Mota señaló que el problema del turismo en Colonia es gravísimo, pero también hay problemas de empleo. Para ello propone articular la producción de los alimentos a otra escala mediante el sistema cooperativo. Para ello tiene la idea de crear un centro de acopio departamental. También apunta a potenciar el turismo europeo con paquetes semanales que involucre más territorio.