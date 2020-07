PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia deberá pagarle 2.500.000 dólares, más un interés de 6% anual durante 11 años, a los propietarios del terreno en donde se construyó el nuevo Hospital de Colonia, según determinó en un fallo la Suprema Corte de Justicia.

Para el Intendente de Colonia Napoleón Gardiol desde el punto de vista económico-financiero “le complica la vida a la intendencia.”

Gardiol confesó que “nunca pensamos que la Corte iba a fallar así.” El jerarca precisó que “debemos tener en claro que la Intendencia, en período del Dr. Zimmer, inicia la expropiación y consulta al Juzgado a quién hay que pagarle. A través de una tasación depositaron un dinero en el Juzgado que luego éste desestimó. La Intendencia sabía de entrada que algo iba a tener que pagar. Hablando con los abogados nosotros no estamos de acuerdo en el monto, sabíamos que teníamos que pagar pero no estaba claro quién era el dueño.”

Para Gardiol “la familia Porras, que es quien termina ganando el juicio, en el momento de la expropiación de la Intendencia no eran propietarios del bien. Estaban en un proceso de prescripción. Recién hace más de un año la Corte falló a favor de ellos. El Ministerio de Defensa había ocupado en la época de la dictadura ese lugar y con ese argumento la familia Porras señaló que no había sido un tema para nada pacífico. También es cierto que el Ejército había intentado prescribir y a los efectos de ponerse al día con la contribución le permutó al final de su primer mandato del Dr. Moreira, la salida a la calle José Batlle y Ordoñez que antes no llegaba allí.”

“Teníamos un predio que no era nuestro, la Intendencia resolvió expropiarlo y darselo a ASSE para construir un Hospital Departamental. Eso pasó por la Junta Departamental y nadie estaba en desacuerdo con la construcción de esa obra. Yo duda si Zimmer no hubiése actuado en aquel momento los colonienses tendríamos hoy el hospital que tenemos,” señaló Gardiol.

“Hoy tenemos 6,7 hás. una parte está ocupada por 52 viviendas del realojo, el resto ocupado por un Hospital nuevo con una inversión superior a los 30 millones de dólares y el fallo de la Justicia que es inapelable y nosotros vamos a respetar.”

“Nos sentaremos con la familia Porras a ver si lo podemos pagar en cuotas y hablaremos con ASSE para ver con cuánto dinero podrán colaborar,” concluyó el intendente.