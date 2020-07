PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Al mediodía Natalie Ortiz participó en la casa del Partido Nacional junto al Presidente del Partido Nacional Pablo Iturralde Viñas y con el Diputado Mario Colman, en una reunión donde abordaron temas de proyección de la juventud del Partido Nacional en el departamento.

Luego en la tarde participó en el programa “Vespertinas”, en Canal 4, donde fue presentada “como el alcalde más joven de Carmelo.”

El programa puso énfasis en su edad mencionando que llegó a convertirse como alcalde con 24 años, ” trabajó hasta hace poco como enfermero de ASSE y es una persona trans desde que tiene 14 años,” cita el programa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la entrevista charlaron sobre las bondades de Carmelo para hacer turismo, del recorrido político de Natalie y también de su condición de trans: “no me voy a cambiar el nombre, no me molesta“, nos comentaba.

También fue consultada sobre su opinión en la reelección de Carlos Moreira y nos comentó “es una gran persona que impulsó mi carrera política”. Mirá la entrevista completa.