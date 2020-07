PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PROTOCOLO DE REAPERTURA DEL MUSEO VALDENSE

Julio 2020

En el contexto de emergencia sanitaria en que estamos viviendo y atendiendo a las

medidas recomendadas por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), el Sistema

Nacional de Museos y los Museos del departamento (dependientes de la Intendencia de

Colonia), el Museo Valdense elabora un protocolo de reapertura, que comprende medidas

de seguridad tanto para el personal como para el público y focaliza en la conservación de

las colecciones.

Medidas de seguridad sanitaria para el acceso del público

● Se define un número máximo de 5 personas que se en encuentren visitando el

museo de forma simultánea, de modo de respetar la distancia de seguridad

recomendada de 1,5 m entre cada visitante. En el caso de visitas de familias, se

podrá ser flexible respecto a las distancias.

● No se establecerá un tiempo medio de visita, regulándose de acuerdo a la cantidad

de visitantes en el museo, así como si hubiese gente en espera.

● Las visitas de grupos y excursiones se continuarán realizando previa reserva,

informándose al momento de coordinar acerca de las nuevas condiciones de la

visita.

● Si bien no se fijará un horario especial para la visita de personas mayores de 65

años, su acceso será prioritario.

● Se evitarán las aglomeraciones de personas en las entradas y salidas, habilitándose

la puerta de acceso principal para la entrada y la puerta lateral para la salida.

● Se proporcionará alcohol en gel a la entrada del museo para uso de los visitantes y

se colocarán señales de advertencia para alentar a respetar las medidas sanitarias

vigentes.

● Se colocará una alfombra sanitaria a la entrada del museo, verificándose que

cuente con el alcohol en gel o líquido al 70% semanalmente o cada 10 días.

● El uso de los baños estará habilitado de forma exclusiva para funcionarios y

colaboradores honorarios del museo, permitiéndose el acceso a los visitantes en

caso de urgencia, garantizando la limpieza pertinente luego de su uso.

● El uso tapabocas será obligatorio y excluyente tanto para los visitantes como para

el personal del museo dedicado a la atención del público; se otorgará tapabocas a

quienes no dispongan, de modo de permitir el acceso y visita al museo.

● No se entregarán folletos, haciéndose accesible información relativa al Espacio

Cultural Valdense y al Museo, así como contenidos audiovisuales sobre las

exposiciones, proyectos en los que se ha participado y eventos como el Día

Internacional de los Museos, a través de cartelería.

● No estará habilitado el uso de auriculares que integran la exposición.

Medidas de limpieza y conservación

● Los días que el museo permanezca abierto, todas las áreas del museo accesibles al

público se limpiarán diariamente como mínimo, manteniéndose la limpieza y

desinfección profunda una vez a la semana.

● En la consideración de que el virus podría perder la mayor parte de su infectividad

en seis días y toda su infectividad en nueve días a temperatura ambiente, el

material común utilizado por varios miembros del personal deberá ser

desinfectado regularmente.

● El personal limpiará diariamente su lugar de trabajo con toallitas a base de alcohol

o toallas de papel, independientemente del servicio de limpieza que se haya

establecido.

● Garantizar la ventilación regular y controlada para las colecciones y los depósitos.

● En el caso de infecciones comprobadas, se pondrán en cuarentena las áreas

afectadas por lo menos durante dos semanas o hasta que su acceso sea seguro.

● En cuanto a las vitrinas y superficies análogas, se pueden aplicar agua, jabón y

spray desinfectante (es decir, alcohol isopropílico al 70% o etanol), siempre que no

se apliquen a los objetos expuestos. Se deberá tener cuidado con los materiales y

revestimientos sensibles al alcohol (plexiglás, barnices de laca, etc.).

● Lavar y desinfectar con gran frecuencia superficies duras, manijas, perillas de

puertas, interruptores de luz, entre otros.

● Es fundamental aplicar medidas de higiene personal previo al manejo de las

colecciones.

● Se deberá reservar un área de cuarentena para los objetos, en la que se disponga

de estanterías, armarios, cajas vacías, donde los objetos implicados con un mínimo

de contacto / manipulación puedan separarse, a la vez que se deberá registrar las

fechas, la denominación del objeto y la razón por la que ha sido puesto en

cuarentena.