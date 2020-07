El Senador Ec. Sergio Botana se reunió con el Presidente Lacalle Pou, donde consideraron varios temas de la realidad nacional. Botana integró la comisión de la Ley de Urgente Consideración, y es integrante de la Comisión de Hacienda por lo que estará en el tratamiento del Presupuesto.

El senador mostró preocupación por las empresas uruguayas, señalando que estas ” han perdido mucha competitividad, ha crecido el desempleo, y ha crecido el endeudamiento bancario empezando a alcanzar cifras que, en este nivel de actividad de las empresas, podrían empezar a ser preocupantes.”

Botana apuntó que esto “es una cuestión heredada” por lo que sugirió que se debería estudiar algún tipo de solución ” a la mejora de los costos de esas empresas, para que empiecen a volver competitivas mejorando su nivel de actividad.” En esa línea el senador destacó la importancia de conseguir una reestructuración de crédito de la deuda que ya tiene, y con la disponibilidad de recursos vinculados al capital de giro para que no frenen su actividad.”

POLÍTICAS DE FRONTERA.

El segundo tema está más vinculado a la frontera. “Estamos sufriendo muchísimo las consecuencias de la falta de competitividad de los productos en frontera. Esto no se arregla con más aduana, con más represión, esto se arregle con medidas inteligentes. Porque sino todavía se empeora el fenómeno del contrabando, porque lo hacen aquellos que tienen más capital para arriesgar y tienen más capital en general.

Entonces se vuelve un contrabando peor porque pasa en darle trabajo a una persona, a generar unas estructuras que terminan siendo perjudiciales para el país y para el empleo”, señaló.

REDUCIR BUROCRACIA ESTATAL.

“Lo tercero -apuntó el legislador- es un hecho en el cual he venido insistiendo bastante y es que, dónde hay una estructura de un Gobierno Departamental llevando adelante una tarea, no tenemos que superponer una estructura del Gobierno Nacional para tirar plata, para gastar en locales, personal, vehículos, combustibles. consumos, etc.

No es buena cosa, tenemos que darle esa plata al Gobierno Departamental, y al Gobierno Municipal y que sean ellos los responsables de llevar adelante esa tarea, obviamente con la correspondiente contrapartida en cuanto al cumplimiento de las mismas. Te doy los recuros y te reclamo determinada acción.

No dupliquemos burocracia, por que eso es de lo peor que nos puede pasar, y confiemos en la capacidad de la gente de tierra adentro para llevar adelante las cosas.”