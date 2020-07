PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola ante información recibida de último

momento, comunica que ante el eventual ingreso de la langosta a nuestro país, se

van a aplicar insecticidas con avión que son perjudiciales para las abejas.

Las aplicaciones se harán a la tardecita o de mañana temprano cuando la manga

de langosta esté posada, cubriendo además un área circundante, lo cual

incrementará el área de aplicación, ampliando la probabilidad de presencia de

apiarios en la zona.

Ante la aplicación de estos productos se deben proteger los apiarios

Entre las alternativas posibles para la protección de los mismos, podemos citar:

 El eventual traslado de las colmenas a otros sitios

 Confinamiento individual

 Confinamiento colectivo de los apiarios (tapado de las colmenas con lona de

camión u otra suficientemente gruesa, puede ser nylon de silo, de transporte,

etc.). Se juntan las colmenas, se tapan con la lona, y se tapan los bordes de la

lona con tierra, palos, etc., para que no entre luz solar debajo de la lona, ya

que atrae a las abejas. Al destapar se colocan las colmenas en la posición

anterior.

Los confinamientos se hacen de noche hasta el momento que se considera

pasado el peligro (efecto residual del producto, que podrán ser unas horas o

hasta la noche siguiente).