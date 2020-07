PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Junior Achievement Américas e IBM lanzan Start Up Challenge 2020 para capacitar a más de 5,000 estudiantes en América Latina

● El programa educativo capacitará a estudiantes de 58 instituciones educativas en: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay;

● La iniciativa también entrenará a 200 educadores para prepararlos para las aulas del futuro

Junior Achievement Américas e IBM anunciaron hoy una nueva colaboración que permitirá capacitar a 5.000 estudiantes de 10 países de América Latina en tecnologías disruptivas como Inteligencia Artificial, Blockchain, Ciberseguridad y Cloud, así como en contenidos de Design Thinking, Canvas, Metodologías Agile, Storytelling y IBM Cloud, a través de la plataforma de Open P-TECH – plataforma de IBM de educación digital gratuita centrada en el aprendizaje en el lugar de trabajo y las habilidades digitales-.

De acuerdo con la UNESCO , más de 146 millones de estudiantes en América Latina continúan siendo afectados por la interrupción de las clases presenciales a raíz de COVID-19, algo que acrecienta aún más la brecha en el desarrollo de habilidades enfocadas en las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

“Esta colaboración entre Junior Achievement e IBM busca empoderar a los profesores y capacitar a los jóvenes estudiantes en tecnologías disruptivas que se han convertido en parte cada vez más importante de nuestra vida cotidiana”, comenta Ana Paula Assis, Gerente General de IBM América Latina. “Queremos que los jóvenes comiencen a incursionar en el mundo tecnológico desde edades más tempranas y así ayudarlos a desarrollar las habilidades que necesitarán para formar parte de la fuerza laboral del futuro”.

El programa tendrá dos fases. En la primera fase IBM trabajará con Junior Achievement para proporcionar experiencia y soluciones de consultoría diseñadas para apoyar y empoderar a los a maestros, profesores y educadores de las 58 escuelas en: Design Thinking, Agile, Cloud, Storytelling y Canvas; permitiendo que alrededor de 200 docentes continúen desarrollando sus habilidades tecnológicas, para estar aún más preparados para el aula del futuro.

En la segunda fase, el Start-up Challenge 2020 contará con la capacitación a los más de 5.000 estudiantes que hacen parte de Junior Achievement en la región, donde voluntarios de IBM y Junior Achievement trabajarán de forma conjunta con los docentes previamente entrenados, para brindarle a los estudiantes contenidos y conocimientos que son altamente demandados en la economía digital, como Inteligencia Artificial, Blockchain, Ciberseguridad y Cloud, a través de talleres digitales y de la plataforma Open P-TECH.

“En un contexto inédito como el que atraviesa la educación en nuestra región a causa de la pandemia de COVID-19, con más del 80% de escuelas cerradas, iniciativas como Start Up Challenge no hacen más que reafirmar la importancia de educar a nuestros jóvenes en tecnologías disruptivas y habilidades para la vida, para poder desarrollarse en un mundo que ha acelerado todos sus procesos de cambio. Estamos orgullosos de que IBM renueve su compromiso con JA Américas y con miles de jóvenes que adquirirán herramientas clave para el nuevo mercado laboral, pero más aún porque este tipo de alianzas nos permite llegar a los jóvenes en los lugares donde se encuentran, en sus propias casas y comunidades, contribuyendo a que no deban salir a buscar el conocimiento a otros lugares”, señaló Leo Martellotto, Presidente de JA Américas.