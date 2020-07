PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia informó esta mañana que debido a los brotes de COVID 19 que han aparecido -especialmente en Montevideo- suspende hasta nuevo aviso la Audiencia Pública que se había convocado para el próximo 28 de julio, a la hora 18:00.

Curiosamente el comunicado señala que no hay ningun caso activo en nuestro departamento. Seguramente en la Intendencia no estaban informados del comunicado oficial que la propia Dirección Departamental de Salud emitió esta mañana a las 10:54 AM.