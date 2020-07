PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Son fuertes los rumores que afirman en que Alejandro Brusco finalmente presentaría su candidatura al Municipio de Carmelo.

La información es extroficial, esta mañana consultado Brusco señaló que prefiere esperar al martes, donde esta previsto una conferencia de prensa en la cual realizaría anuncios. “No descarto, ni afirmo esa información, pero es un trascendido de prensa, mañana voy a despejar cualquier duda,” concluyó el líder blanco local.

Off the record se decía que Alejandro Brusco estaba esperando un puesto político a nivel nacional y por tanto no iba a participar como candidato en las municipales 2020, pero algo parece que cambió ya que los rumores de su vuelta al ruedo son firmes, solo faltaría oficializarlo, comentó una fuente política a nuestro portal.

¿Espíndola vs. Brusco? ¿Dos modelos de gestión?

Su reaparición consolidaría un escenario tal vez menos competitivo y más radicalizado a la interna blanca, entre la candidata oficialista Alicia Espíndola y Alejandro Brusco quien -este último- siempre se presentó como figura opositora. Analistas políticos afirman que como una primer lectura podría beneficiar en votos a los ex alcaldes, si se radicaliza la campaña, afectando a los nuevos candidatos blancos. Estaría en juego dos modelos de gestión ya conocidos en lo municipal, por lo que da la impresión que a quien más favorece esta decisión es a los ex alcaldes.

Pero por el momento son rumores, habrá que esperar mañana a la conferencia de prensa, prevista para las 19 horas en su local partidario de 19 de Abril esquina Buenos Aires.