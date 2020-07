El expresidente José Mujica opinó este lunes que el también exmandatario Julio María Sanguinetti “va a multiplicar su influencia” en la actual coalición de gobierno, tras la salida de la política activa del excanciller y senador Ernesto Talvi, anunciada este domingo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Creo que va a tratar de emparchar la situación porque Sanguinetti tiene mucho que ver con el proyecto de coalición y va a hacer todo lo que pueda para intentar sostenerlo y creo que, al no estar Talvi, va a multiplicar su influencia”, indicó el que fuera presidente de Uruguay (2010-2015) a la radio local FM Del Sol.

No obstante, Mujica comentó que no cree que el adiós de Talvi a la política “afecte demasiado” a la coalición liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, porque “es demasiado pronto, no existe desgaste” en la gestión de Gobierno.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El senador Ernesto Talvi, que ocupó el cargo de canciller en el actual Ejecutivo durante los cuatro primeros meses de mandato, anunció en una carta, difundida este domingo por la noche, su retiro definitivo de la política, algo que calificó como “una decisión de vida”.

Aunque dijo que seguirá al servicio de su sector, Ciudadanos, dentro del Partido Colorado (PC), ratificó su intención de “no ocupar ningún cargo público” y de no presentarse “en el futuro para ningún cargo electivo”, lo que descartó una posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.

Mujica se declaró sorprendido ante el adiós de Talvi, del que, dijo, “había entrado con fuerza y aire de renovación” en una formación “que es un pedazo de tradición del Uruguay”, en alusión a los 183 años de historia del PC.

También a primera hora de este lunes reaccionó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien comentó en Twitter su extrañeza ante la decisión de su excompañero en el gabinete.

“La renuncia de Talvi nos sorprende. Es muy difícil de comprender. Mucha gente hoy debe sentirse huérfana y decepcionada. Eso no es bueno para la política ni para la fortaleza democrática. Representar es un privilegio pero también una responsabilidad”, escribió el líder del Partido Independiente (PI), otro de los socios de la coalición.

Talvi había sido candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019 y, tras caer en primera vuelta, participó activamente de la “coalición multicolor” que apoyó en el balotaje a Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN), junto al PI, Cabildo Abierto (CA) y Partido de la Gente (PG).

Tras la victoria en noviembre frente al candidato oficialista, Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA), el economista fue designado canciller, cargo que ocupó desde el 1 de marzo hasta el pasado 1 de julio, cuando renunció en plena cumbre del Mercosur, en la que Uruguay asumió la presidencia “pro tempore”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

EFE