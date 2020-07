Un informe del Ejército Nacional en respuesta al pedido de Informe 283/2020 de la Senadora Sandra Lazo, da cuenta de dos ingresos de desconocidos a los predios del Batallón Nº4 de Colonia. También un ataque con piedras a una de las garitas.

Incursiones en la Unidad

El primer ingreso de desconocidos se dio el 29 de abril de este año a las 04:00 de la mañana. Allí un guardia se percata de la presencia de una persona al costado del puesto que está al fondo de los talleres. En el momento que se procede a aplicar el procedimiento de detención el desconocido escapa corriendo, saltando el alambre perimetral no pudiendo ser identificado. El informe del Ejército da cuenta que “vestía ropas negras y capucha.”

Se realizaron dos recorridas resultando ambas “sin novedad.”

Segundo intento con disparo

El 9 de mayo a las 23:50 una persona desconocida ingresa al predio del Batallón “Oriental” de Infantería Mecanizada Nº4 por calle Sarandí, a la altura de los vestuarios de fútbol. Al detectar al desconocido se procede a dar la voz de “alto”, con disparo de advertencia a escasos metros, a lo que el desconocido se da a la fuga.

Aquí intervino la Policía de Colonia, señala el informe oficial del Ejército. Un móvil SMI 3523 a cargo del Oficial Ayudante F. y los Agentes C.C. y F.R. concurren al lugar. Según indican el desconocido “vestía ropa oscuras con capucha y mochila.”

Ataque con piedras

El tercer incidente se dio el 25 de mayo pasado, cuando a las 02:00 de la mañana un desconocido comienza a arrojar piedras a la garita ubicada al fondo del Batallón de Infantería Mecanizado Nº4, rompiendo cinco vidrios. Luego de cometer el ataque el NN se dispuso a tratar de abrir las puertas de diversos autos estacionados por calle Sarandí.

Aquí se da aviso a la Policía, quienes realizaron una recorrida por la zona sin resultado. También concurrió Policía Científica a los efectos de tomar registro fotográfico de los daños.

¿Cómo es la seguridad en el Batallón Colonia?

El informe firmado por el propio Comandante en Jefe del Ejército General de Ejército Gerardo Fregossi establece que la Unidad posee un sistema de cámara de vigilancia constituido por ocho cámaras, monitoreadas las 24 horas del día, siendo almacenadas las grabaciones por 30 días.

Sin embargo en el lugar que sucedieron los hechos no hay cobertura por considerar que no es un área sensible.

Ante la consulta de la Legisladora si se dio cuenta a la Justicia, el Ejército señala que funcionarios del PADO estuvieron en el lugar, tomaron declaraciones a los involucrados y consta la denuncia formal ante la policía.

En cuanto a si existen personas o grupos identificados, locales o extranjeros, que puedan ser autores de estos actos la respuesta del Ejército fue que “no se posee información al respecto.”

Por último la Senadora Lazo consultó si a partir de estos acontecimientos se tomaron medidas preventivas, se respondió.