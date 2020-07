De acuerdo a una respuesta del Ministerio de Defensa Nacional a un pedido de informes del diputado Carlos Rodríguez entre enero de 2018 y el 18 de junio de 2020, se constataron 55 eventos en todo el país que presuntamente involucraron a 56 aeronaves, las cuáles debido a sus actitudes y comportamiento, obligaron a la Fuerza Aérea a actuar para determinar si constituían ilícitos, infracciones o irregularidades por parte de los involucrados o de las naturales acciones desarrolladas por los sistemas de control de tránsito aéreo.

La información determina que en la tarea de vigilancia y control, de espacio aéreo se determinaron acciones que involucraron a 28 aeronaves extranjeras – 25 argentinas, 1 brasileña, 1 paraguaya y 1 de Estados Unidos, 18 aeronaves nacionales y 10 presuntos tránsitos aéreos no identificados en espacio aéreo no controlado “G” a los cuáles no se logró comprobar su punto de partida y arribo.

Avión Cessna A-37B “Dragonfly” de la Fuerza Aérea Uruguay

Se agrega que estas acciones obligaron a utilizar aeronaves para realizar la identificación visual de las aeronaves en diez oportunidades.

Se establece que el 1 de agosto y 5 de octubre de 2018, las aeronaves interceptadas, desobedecieron las órdenes de la aeronave militar interceptora, negándose a entablar comunicación y abandonando espacio aéreo nacional hacia Argentina, siendo notificada la Fuerza Aérea del respectivo país, mientras se suscitaban los acontecimientos.

Agrega que la restantes ocho intercepciones no implicaron necesariamente la necesidad de tomar acciones contra la aeronave interceptada, así como tampoco entrar en comunicación con la misma, manteniendo amplias distancias y seguridad operacional.

Los 9 casos en Colonia

El 2 de enero de 2018 una nave desconocida despega del Aeropuerto de Colonia sin código respondedor. Se establece comunicación con tránsito aéreo y con el Aeropuerto de Colonia, identificándose el vuelo.

El 4 de enero de 2018 se detecta una nave sobrevolando la Estancia Presidencial Anchorena, no se logra identificar si procede del exterior del país.

El 3 de febrero de 2018 se detecta otra aeronave a muy baja altura sobrevolando la residencia presidencial en Colonia.

El 30 de marzo de 2018 se detecta nuevamente aeronave volando a baja altura próximo a residencia presidencial en Anchorena. Ese día hay un nuevo vuelo prohibido sobre la estancia, se lo identifica como un vuelo nacional.

El 15 de noviembre de 2018 una aeronave ingresa a espacio aéreo sin identificarse, se establece comunicación con los aeropuertos de Colonia, Carmelo y Tránsito Aéreo de Argentina.

El 3 de marzo de 2019 un nuevo ingreso a la Estancia Anchorena, se comunicó el alerta a la Estancia Anchorena y al Aeropuerto de Colonia.

El 28 de mayo de 2019 se detecta una aeronave en una zona de aterrizaje no habilitada en el departamento de Colonia. Tres días después, el 29 de mayo se vuelve a detectar una aeronave en zona no habilitada para aterrizar también en nuestro departamento.