Uruguay tuvo un amanecer helado este miércoles (29). La temperatura bajó a menos 5 ° C en el interior del país. En la capital, Montevideo, una estación automática privada registró 3.2 ° C bajo cero en Paso de la Arena, destaca un informe de MetSul al que accedió Carmelo Portal.

La abrumadora mayoría de las estaciones oficiales del país tenían negativos mínimos :

Mercedes: -5.0 ° C

Florida: -4.0 ° C

Tacuarembó: -4.0 ° C

Rivera: -3.1 ° C

Trinidad: -3.1 ° C

Melo: -2.8 ° C

Artículos: -2.5 ° C

Salto: -2.5 ° C

Joven: -2.4 ° C

Durazno: -2.3 ° C

Paysandú: -2.2 ° C

Montevideo- Melilla: -1.2 ° C

Colonia: 0.5 ° C

Montevideo – Prado: 0.6 ° C

San José: 0.9 ° C

Laguna del Sauce: 2.0 ° C

Rocha: 3.3 ° C

Punta del Este: 7.6 ° C