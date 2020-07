PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Concretadas las gestiones realizadas ante la Jefatura de Policía, Seccional 2da de Rosario e Intendencia de Colonia comenzamos al retiro de vehículos automotores siniestrados e incautados que dificultaban la circulación del tránsito en calles Lepoldo Fuica y Treinta y Tres, publicó el Municipio de Rosario en su cuenta de Facebook.

El tema había sido presentado en el mes de junio por el Diputado Nicolás Viera quien conocida la noticia expresó: “Me parece excelente la decisión. Cuando en el mes de junio realicé el planteo de establecer un protocolo para darle destino a vehículos abandonados e incautados lo hice pensando en que no era posible resolver el tema mediante la coordinación institucional. Por suerte y por voluntad de las partes, evidentemente se puede resolver acordando determinadas formas que beneficien a la sociedad.

Mi alegría ante este hecho no significa que dejemos de apostar a la creación de un marco jurídico que no deje librado a la buena voluntad la solución del problema. En eso estamos,” comentó.