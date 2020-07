PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Dr. Walter Zimmer realizó la semana pasada una incursión por la zona oeste del departamento de Colonia reafirmando su compromiso con la Lista 19 “que es la única lista wilsonista existente en el medio,” señaló.

Zimmer analizó su situación política a la que ubicó a partir de lo que calificó como “un traspie” cuando se retira Edmundo Roselli un mes antes de las elecciones y se va para el sector de Gandini y Larrañaga.

“Roselli con esa decisión nos dejó descalzado en varias áreas que las manejaba él. Luego cuando la Convención yo no estaba en el país y me entero que (María) De Lima se separa de la Lista 19 y se une a Moreira,” comentó.

“De Lima ya no tiene nada que ver con nosotros, la única lista que me representa es la 19″ aclaró Zimmer, quien dijo que al no tener posibilidad de llevar su propio candidato apoya a Ricardo Planchón.

Consultado por ese apoyo precisó que “si Moreira está en un punto yo siempre voy a estar en la parte opuesta. Planchón no tiene nada de wilsonista pero nosotros pensamos tener incidencia si ganamos.”

Zimmer en la actualidad se ve dentro de su partido en el rol de “consejero” y presentó en sociedad a su hija Erika, “tal vez siga mi camino, ella sabe bien los dolores de cabeza que trae la política”, señaló.

En Carmelo Walter Zimmer adelantó que apoyará el candidato como Alcalde de Carmelo que provenga de la Lista 55 que sería Alejandro Brusco.