El Liceo Nº1 Dr. David Bonjour reiniciaron las clases luego de las vacaciones de invierno desde las 07:30 de la mañana.

Esta casa de estudio no modificó sustancialmente la presencia de alumnos, ya que en el formato de apertura dentro de la pandemia, los estudiantes concurrían todos los días con un horario reducido. Situación que en otros liceos fue distinta ya que algunos centros de estudio establecieron otras dinámicas que incluso llegaban a que había días donde no se concurría. No fue el caso carmelitano.

En esta oportunidad los alumnos que ingresaban 07:30 tuvieron una hora más de clase, señaló el Director Prof. José Luis Pittamiglio a RadioLugares. Ese turno termina a las 10:30 y ya a las 10:35 se realizan las clases presenciales del otro grupo por lo que hay unos minutos para desinfectar los salones y espacios de la institución.

El sistema funciona partiendo a la mitad los grupos, donde una parte asiste a un horario y la otra a continuación, lo que facilita que los estudiantes tengan clases todos los días, en clases con máximos de 15 chicos.

Según Pittamiglio la asistencia al liceo ronda el 90% de los alumnos. En la institución dan clases unos 110 profesores, hay cinco profesores que de acuerdo al protocolo sanitario no pueden asistir, pero vienen trabajando por Zoom desde la casa, conectándose con los estudiantes. También hay un adscripto y el sub-director que no están concurriendo por una comorbidad que no les permite asistir, señaló el director.