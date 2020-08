PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uno de los primeros anuncios que realizó el candidato a la Intendencia de Colonia por el Partido Nacional Ricardo Planchón fue el de mencionar que de ganar las elecciones el Director de Obras de la Comuna será el dirigente y empresario constructor Óscar Cáceres.

El mismo es propietario de OCAL SA, empresa continuadora de Oscar Cáceres e Hijos SRL, fundada en 1959 con presencia en obras importantes de todo el país.

¿Cómo surge la propuesta de Planchón en ofrecerle la dirección de Obras de la Intendencia de Colonia si resulta ganador en setiembre?

Nosotros tuvimos un acercamiento mucho antes. Somos dos apellidos con historia en el partido. En un momento que gobierna el Partido Nacional y con la fuerza que viene Lacalle Pou sentíamos que el departamento de Colonia tenía que acercarse a ese modelo. En esas charlas entendimos que el Departamento de Obras era un lugar importante para cambiar.

Es cierto que usted es un referente político, pero también es un empresario precisamente de una constructora que muchas veces trabaja en obra pública ¿cómo separar esto siendo empresario constructor y Director de Obras? Por ejemplo Ocal SA viene trabajando en la tala de árboles del bypass de Carmelo.

Nosotros con las PPP que participamos en la Ruta 54 fuimos subcontratados por la empresa Traxpalco. Yo quiero aclarar que Ocal SA jamás realizó obras para la Intendencia Municipal de Colonia aunque legalmente tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Nosotros tenemos una empresa constructora que participa en las obras más importantes del país, como por ejemplo UPM.

Claro, y eso también le genera una relación con empresas privadas de la construcción.

Entonces la política tiene que ser para los desocupados. Con ese razonamiento si uno tiene un kiosco y por ahí algo lo vincula con el gobierno nacional o departamental ya habría un tráfico de influencias. Por suerte no somos desocupados y somos una empresa privada que genera 120 puestos de trabajo. Tenemos una empresa exitosa, eso nos avala, nuestra capacidad para ser verdaderos ejecutores de la obra municipal, para hacer obras de calidad y las que se necesitan.

En esa línea ¿cómo sería su trabajo en la Dirección de Obras?

Somos hombres de empresa, de planificar. Un gobierno sensible con la gente. Carmelo tiene un gran problema, como muchas localidades del departamento que son las inundaciones. No podemos estar en el 2020 con gente que se inunde. Es cierto que todas las obras no se pueden hacer pero si tiene que existir una planificación. Nosotros nos comprometemos con Ricardo a contratar un equipo de ingenieros hidráulicos para que hagan un estudio de esa problemática en Carmelo. Para nosotros no existe hacer un pavimento de riego asfáltico en una calle o carretera sin saber la cota de nivel. Si vamos hacer un cordón hay que saber en qué nivel va.

¿Cuánto costaría ese estudio y de dónde obtendría recursos para financiarlo?

Su pregunta tendría que ser otra. Los recursos saldrán de donde tengan que salir. Hay que resolver el problema a los vecinos. No estamos hablando sobre algo de mucho costo. A veces es más lindo hacer un riego asfáltico porque se ve, y no hacer aquello necesario que no es visible. Si hay necesidad de hacer una tubería subterránea lo haremos porque venimos a gobernar junto a la gente y resolver los problemas reales de las mismas.

En cualquier idea o proyecto la variable costo es importante, por eso se repregunto ¿de dónde obtendrá recursos?

Somos hombres de obra. Somos conocedores. Si decimos esto no estamos tirando pelotazos. Yo no voy a tirar acá una cifra. Sí digo que es posible y lo vamos hacer. Sabemos con que recursos lo haremos, en ese sentido Ricardo (Planchón) fue muy claro en su lanzamiento. Haremos obras bien hechas y mayormente con recursos municipales. Responderemos con mano de obra municipal. Habrá recortes de gastos. No asustemos a la gente.

¿En qué sentido lo dice?

De que las cosas no se hacen porque son muy caras.

Eso lo dice usted.

Bueno, yo nunca tuve la oportunidad, ahora tendré la posibilidad con el voto silencioso hará que Ricardo (Planchón) sea Intendente, haremos obras estudiando y planificando.

En el gobierno del Dr. Zimmer se realizaron diversos estudios en barrios de Carmelo

La ciudad de Carmelo necesita un estudio en conjunto. Yo no me hago eco de todo lo que se dice. Cuando tenga el estudio en las manos, ya sea el del Barrio Saravia o Mihanovich ahí podré decir “lo tenemos.” Hoy lo desconocemos y si existe no se hizo público.

Esta el trabajo de Baldi Álvarez, M y Santa Cruz Torres, M. (2018.). Estudios hidrológicos e hidráulicos para la planificación territorial de Carmelo. Es una Tesis de grado de la Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería

Si eso que usted dice existe y tiene la información que nosotros necesitamos lo utilizaremos, si no la tiene haremos un nuevo estudio.

Le aseguro que existe, incluso hay un comentario interesante que realizan los ingenieros en ese trabajo, cuantifican el costo que tiene no hacer nada.

Mire el mayor costo que existe es hacer pavimento si saber la cota. No queremos una obra que se haga en la altimetría que debe realizarse.

¿Usted cree que la Intendencia en la actualidad hace mal las obras de bitumen?

En ningún momento mencioné que se está haciendo mal.

Usted insiste que los trabajos no se hacen con la cota correspondiente, por eso se lo pregunto.

Yo estoy hablando de cómo vamos a planificar el Departamento de Obras. Serán obras de calidad y con planificación. Hoy no tengo información de las obras que se realizan. Puedo decir que Avenida Italia está mal hecha porque hay documentación. Uno no puede funcionar por lo que se dice.