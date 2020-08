“Por estos días uno de los temas centrales en la agenda estratégica de Argentina – vinculada sobre todo a la logística – es la iniciativa que promueve avanzar con la construcción del Canal Magdalena, que permitirá a los buques una salida directa al mar desde los puertos fluviales hacia los de nuestro litoral marítimo y viceversa. Hoy la salida al mar – desde el Río de La Plata – presenta distintos inconvenientes que generan mayores costos operativos y demoras en la principal vía de comercio exterior,” publica este martes Ámbito

Distintos sectores, entidades e importantes referentes vinculados al sector de la industria naval argentina han expresado voces a favor del mencionado proyecto resaltando que dicha iniciativa resultaría sumamente favorable desde un punto de vista geopolítico y de la soberanía logística de la Argentina, menciona Ámbito.

Mientras el tema se menciona en la Argentina, en Uruguay nada se dice. Para conocer detalles de la postura de nuestro país entrevistamos al Presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) Alem García.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Argentina están diciendo que no es justo que muchos barcos tengan que ingresar necesariamente por Montevideo y señalan la construcción del Canal Magdalena como algo que llevaría justicia a los intereses argentinos. ¿Cuál es la posición de Uruguay?

La posición de Uruguay es que ambos países debemos actuar en el marco del Tratado del Río de la Plata y el frente marítimo. Naturalmente que vamos a comprender las inquietudes de la Argentina dentro de lo razonable y está bien que defienda sus intereses pero esa defensa tiene que accionarse dentro de las provisiones de tratados que obligan a ambos países.

¿Y cómo se articulan estos tratados?

Con mucha negociación, muchos estudios y una postura de Uruguay que se adoptara en tiempo y forma.

¿Este tema es el más importante que hoy día tiene la CARP?

Es el tema más importante de varios.

¿Por qué no está en la agenda del Uruguay en cuanto a temas de interés de gobierno? Por ejemplo la prensa nacional nada dice de este asunto. No es tapa en los diarios ni en portales.

Porque Uruguay tiene una escuela en el Ministerio de Relaciones Exteriores con una gran tradición donde el gobierno no sale apresuradamente a contestar versiones de prensa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uruguay se caracteriza a lo largo de la historia por una diplomacia razonable y cautelosa. Ajusta su accionar estrictamente a la norma jurídica. Tenga la seguridad que Uruguay hará lo que tengo que hacer.

Más allá de los trascendidos de prensa la idea de construir el Canal Magdalena existe.

Sí, no es un tema nuevo. El proyecto del Canal Magdalena ya tiene sus años. Uruguay no va salir al grito periodístico. Actuaremos con cautela y apego a la norma jurídica y con la discreción del caso. Discutir por la prensa a nuestro juicio no es lo correcto.

En Uruguay existe una tradición producto de una escuela de diplomacia que todo pasa desapercibido. Poca gente advierte que en nuestro país, en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay profesionales que estudian. Siempre hemos tenido funcionarios de alto nivel académico. Por eso en el concierto de las Naciones y no solamente en esta situación el Uruguay es una voz muy respetada.