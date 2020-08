PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Gran parte de Uruguay amaneció hoy con una temperatura bajo cero. Con tiempo abierto y aire seco, el enfriamiento fue intenso durante la noche. Vea los mínimos registrados por el Instituto Meteorológico Nacional de Uruguay:

Florida: -3,4 ° C

Durazno: -3,1 ° C

Mercedes: -2,8 ° C

Melo: -2 ° C

Tacuarembó: -1,9 ° C

Roca: -1,4 ° C

Treinta y Tres: -1.4 ° C

Trinidad: -1.3 ° C

San José: -1.2 ° C

Salto: -0.8 ° C

Montevideo – Melilla: -0.6 ° C

Joven: -0.4 ° C

Paysandú : -0.1 ° C

Laguna del Sauce: 0.4 ° C

Colonia: 1.8 ° C

Montevideo – Prado: 2.0 ° C

Artigas: 2.3 ° C

Rivera: 3.4 ° C

Punta del Este: 4,7 ° C

La estación automática privada en Paso de la Arena, en Montevideo, mostró un mínimo de -2,2 ° C.