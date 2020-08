PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El pasado fin de semana se disputó la primera de las competencias, que constó de seis pruebas especiales (4 el sábado y 2 el domingo). Hubo un fuerte protocolo sanitario en lo previo y durante la competencia, no permitiendo al público ingresar a los tramos hasta 4 horas antes del comienzo de la competencia, no permitiendo aglomeraciones de gente, exigiendo el uso de tapaboca, no permitiendo el ingreso de público al parque de Asistencia (en el Parque Rodó local) y limitando la cantidad de integrantes del equipo que podían estar en sus estructuras, destaca La República.

En la categoría RC1600 los ganadores fueron de Carmelo. Mario Sosa y Pablo Villar en un Peugeot 206 se llevaron la categoría de menor potencia, con un andar muy parejo que les permitió acumular diferencias y llevarse el triunfo.