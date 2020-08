PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Vamos a ver quién es nuestro Secretario de Juventud”, reflexionó el Dr. Carlos Moreira cuando fue consultado en conferencia de prensa por la colega Mildred Sonderegger de Canal 3, sobre el tema pasantías y si se podría modificar, pensando en darle una mayor transparencia.

En la respuesta Moreira fue abierto en un futuro a analizar revisar el plan de pasantías y en ese sentido respondió con una interrogante ¿quién será el secretario de juventud?, se preguntó, al referirse al cargo que hoy ocupa Ricardo Planchón.

El señalamiento de poner en dudas quién ocupará la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud, se podría interpretar como un mensaje al sector de Planchón, donde en un escenario de triunfo del sector del Moreirsmo la Lista 12 ya podría no tendría incidencia en esa dirección estratégica. Al menos generó la duda.

Antes, en ese tema sensible, Moreira dejó en claro que “la conclusión final de la Justicia fue que el Sistema de Pasantías no se había violado. Eso está en el dictamen de las tres fiscales, por algo yo no tengo ninguna responsabilidad en esos hechos. Podemos revisarlo, pero acá no se registraron cosas irregulares.”

El equipo

En la conferencia Moreira hizo referencia a su futuro equipo de gobierno, donde fue muy cauto en dar nombres. “Es probable que el Director de Obras continúe”, adelantó. “Los directores con perfiles técnicos seguramente van a continuar. En cargos de índole más política buscaremos las personas más aptas y tendremos en cuenta la representatividad de todos los grupos políticos que nos acompañan. Tendremos un elenco de gente capaz, honesta y trabajadora”, concluyó.