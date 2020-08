PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Se llevó a cabo hoy, la anunciada reunión de coordinación entre Intendencia, Jefatura y Dirección Departamental de Salud, para los controles que se llevarán a cabo con motivo de la Noche de la Nostalgia.

El Intendente Gardiol y el Coordinador del CECOED Ingeniero Luis Garat, informaron que las mencionadas instituciones estarán trabajando en conjunto al tiempo que exhortaron a la población a seguir con la responsabilidad que ha demostrado para que el Departamento siga con una situación controlada respecto al COVID 19.

La Directora Departamental de Salud Doctora Alejandra Torres manifestó que situaciones de aglomeración con baile y sin distanciamiento son las propicias para el contagio del COVID 19, por lo que solicitó también la responsabilidad de todos los habitantes del Departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por último el Jefe de Policía Comisario General (R) Jhonny Diego manifestó tener directivas del Señor Ministro del Interior, para trabajar junto al cuerpo inspectivo de la Intendencia, hacer controles en Rutas y calles de todo el Departamento, como así también disuadir toda fiesta que involucre aglomeración de gente con bailes, ya que están totalmente prohibidas. En cuanto a reuniones familiares, si se habla de pocas personas en una casa para escuchar música y juntarse a comer un asado, no hay inconvenientes, siempre y cuando no se trate de 50 o 60 personas, dijo.

En el caso de no cumplimiento serán notificadas para suspender la actividad, ya que las mismas están prohibidas.