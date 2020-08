PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Más de 90 policías en coordinación con funcionarios de la Intendencia de Colonia y la Dirección Departamental de Salud estuvieron trabajando desde las 20:30 del 24 de agosto hasta las 08:00 del día de hoy donde finalizó el operativo.

El vocero de la Jefatura de Policía de Colonia, Comisario Mayor José Andino, señaló a Carmelo Portal que no se registró ningún caso de espirometría positiva, tampoco hubo detenidos. “Realizamos controles aleatorios en todo el departamento, y solo detectamos un bar en Carmelo que incumplió las normas sanitarias”, señalo el vocero. En este caso fuentes de la intendencia aclararon que dicho incumplimiento se trató exclusivamente de no acatar el cierre previsto a las 02:30 AM.

Por otra parte fuentes confiables comentaron que en nuestra ciudad hubo casos de fiestas clandestinas en domicilios particulares, las que fueron denunciadas y a las que al menos una habría concurrido el PADO que intentó desactivar dicha reunión.

Consultado por nuetro medio el Director del Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia Ingeniero Luis Garat destacó el alto acatamiento de la sociedad coloniense confirmando que no hubo ningun caso de espirometría positiva, destacando el cumplimiento del sector gastronómico e incluso señalando que muchos locales nocturnos no abrieron sus puertas.

“Hubo dos o tres episodios en Colonia del Sacramento que estamos estudiando, alguna aglomeración en Nueva Helvecia que habría sido disuelta, pero en términos generales el saldo final es muy positivo,” precisó el Ingeniero Garat.