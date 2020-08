PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Luego de que TikTok se pusiera a la vanguardia de la industria y desafiara a sus grandes competidores, Jack Dorsey, CEO de Twitter, anunció que la red social de los 280 caracteres podría abrir su algoritmo.

“Necesitamos abrirnos y ser transparentes sobre cómo funciona nuestro algoritmo y cómo se utiliza. Tal vez, inclusive, permitamos que las personas elijan o creen sus propios algoritmos para clasificar el contenido. Ser así de abiertos, creo, sería bastante increíble”, dijo Dorsey durante una entrevista en “The Daily”, podcast que conduce Michael Barbaro en New York Times.

Dorsey precisó que están considerando modificaciones en el funcionamiento de Twitter e incursionó en un debate que las grandes redes sociales habían esquivado hasta aquí: el reclamo de apertura de los algoritmos que plantean tanto especialistas como usuarios. “Son bastante parecidos a una caja negra”, puntualizó.





Dorsey hizo referencia a la dinámica por la cual el contenido más polémico tiene mayor relevancia y aseguró que sería una tontería no considerar transformaciones en este funcionamiento de la red. “Los tuits más controvertidos o escabrosos suben naturalmente a la cima porque esas son las cosas en las que la gente hace clic, comparte o responde sin pensar”, describió durante la entrevista, al tiempo que remarcó que su empresa debería volverse irrelevante si no evolucionara de manera constante y no reconociera y aprovechara las oportunidades para mejorar.

Vale recordar que Kevin Mayer, CEO de TikTok, había anunciado recientemente que su compañía estaba tomando medidas para que los usuarios tengan acceso a los algoritmos que utilizan para ordenar y compartir videos.

Es bienvenida esta tendencia aunque no debe dejar de recordarse que la transparencia de los algoritmos no debería ser una potestad opcional de las grandes plataformas, sino una exigencia sujeta a regulación y supervisión pública.

Vía: ObservaCom