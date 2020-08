PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Dr. Jorge Mota (Frente Amplio) participó en una reunión programada con ADEOM Colonia donde el sindicato escucha los planteos de los diversos candidatos a la Intendencia de Colonia

En un documento que firmó titulado “Propuesta para la Dignificación de la Funcionaria y el Funcionario Municipal”, Mota denuncia ” múltiples ejemplos de abusos y privilegios constatados en administraciones anteriores”, señalando en esa linea que en su gestión “no habrá diferencias de trato, hostigamiento o privilegios según su militancia política ni el cumplimiento de favores de tipo alguno a sus jerarcas.”

En el planteo no avanza en los casos concretos que existirían en cuanto a abusos y privilegios, asegurando que esto parte de “los múltiples ejemplos de abusos.”

En las propuestas deja en claro que todo aquel que trabaje en la Intendencia de Colonia permanecerá en el puesto no importando la vía por la cual ingresaron.

Propuestas planteadas:

– Mantener a todos los trabajadores, no importa la vía por la cual ingresaron a la Intendencia y sin discriminar a nadie en función de sus ideas o militancia política.

– Presupuestar a quienes han ingresado por concurso o por sorteo.

– Ofrecer la presentación a concurso a quienes no hayan entrado por esa vía o por sorteo y presupuestarlos una vez lo hayan hecho.

– A quienes resuelvan no ingresar por la forma anterior, también se les presupuestará, acordando con el propio funcionario una resignación de tareas en las que mejor se desempeñe.

– Se incrementará el sueldo básico para ir recuperando la injusta pérdida salarial acumulada durante todos estos años.

– Se mantendrán los incentivos vigentes, aplicándolos toda vez que se justifiquen y sin importar la filiación política de cada quien.

– Desde el segundo año de gestión se propondrá a los trabajadores organizados un incentivo semestral colectivo y por área, en base a objetivos cumplidos que se definan de común acuerdo.

– Se realizarán cursos de capacitación permanentes para asegurar la superación personal y colectiva de los funcionarios que así lo deseen.

– Se establecerán escalafones en base a la carrera funcional y, quien se capacite y esmere, podrá ascender junto a la mejora salarial correspondiente sin discriminación de tipo alguno.

– Se realizarán todas las gestiones pertinentes con el objetivo de obtener una cartera de tierras para la construcción de viviendas para los funcionarios municipales.

– Desde el Ejecutivo no habrá diferencias de trato, hostigamiento o privilegios según su militancia política ni el cumplimiento de favores de tipo alguno a sus jerarcas. La reiteración de este concepto resultaría una obviedad si no se tuvieran en cuenta los múltiples ejemplos de abusos y privilegios constatados en administraciones anteriores.

– Esta mejora en la gestión con los trabajadores no supondrá un gasto adicional a los contribuyentes. Hay diversas fuentes de ahorro que provienen de gestiones eficientes y transparentes como la que se ofrece a la comunidad coloniense en esta propuesta.