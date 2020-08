PUBLICIDAD PUBLICIDAD

José Mujica participó en el día de hoy de un acto político para las municipales, donde se encontraban los dos candidatos del Frente Amplio Ariel Beltrán y Jorge Mota.

En su facebook el Dr. Mota reflexionó “PEPE EN LA PLACITA…en la del Reloj, a metros del río color león, bajo un cielo ancho y gris que aguantó la lluvia hasta escucharlo. Pepe vuelve a nombrar la vida y yo me vuelvo a emocionar. Los ojos se me empañan y se me estrecha la garganta. Las palabras son las mismas, las ideas también. Sólo el entorno cambia y, sin explicaciones, siempre, siempre conmueve su paisaje. El viejo tiene esa capacidad de arañar el alma y acariciarla al mismo tiempo. El viejo sana vida, alivia senda y se instala eternamente entre nosotros.”

El edil José Manuel Arenas mencionó uniones y desacuerdos con la figura de Mujica señalando que “con el Pepe nos unen cosas y nos separan otras, pero hay algo en él incuestionable, aún estando en desacuerdo, que ejemplo de entrega por una causa!”

Ariel Beltrán habló en el acto sobre descentralizar el departamento, “tenemos que trabajar mansos con el proyecto político, no con el insulto o el agravio”, señaló el candidato.