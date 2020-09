Por Elio García

Esta semana nos enteramos que el Municipio de Carmelo sesionó por una extraña carta que publicaron pidiendo a candidatos y militantes mantener el respeto en el marco de la campaña electoral.

Como se realizó la sesión al margen del reglamento desconocemos lo principal: su contexto y si el tema estaba en el Orden del Día ya que no se divulgó, por lo que la población no tiene datos para conocer qué está sucediendo en la campaña electoral para publicitar un pedido que imaginamos debe responder a una preocupación válida.

Esto sucede porque el Municipio de Carmelo no cumple con la reglamentación vigente y a esta altura pensamos que es por desconocimiento de la totalidad del cuerpo.

Seguramente no han leído el reglamento que se encuentra publicado en la página oficial de la Junta Departamental de Colonia y dice claramente que se debe publicar, por ejemplo, las actas de todas las sesiones en la página web -si la tuviera- o en una cartelera.

Esto nunca se realizó.

Lo que deja al desnudo esta situación es el espíritu que deberían tener los concejales electos en velar por los detalles y la difusión del Orden del Día y de la publicación de las Actas de cada sesión. La actitud de controlar los dineros pùblicos y el funcionamiento de lo institucional y por sobretodo de lo intangible que representan a los ciudadanos carmelitanos.

Si los concejales no tienen la capacidad de controlar algo tan básico como es el funcionamiento ¿lo pueden hacer en otros temas más complejos, donde muchas veces hay que consultar a técnicos?

Lo grave en esta situación es que debido a un error, que nadie pudo enmendar, se habló de la campaña electoral local y se publicó un documento firmado por la Alcalde Natalie Ortíz y los concejales Eugenio Petit, Alejandro Brusco y Otto Fielitz, donde reitero se habla de temas de campaña política; sin tener en cuenta que nadie y solo ellos sabían, que existía una sesión ordinaria y un orden del día.

La confirmación que no fue un reunión de trabajo, sino una sesión me la dieron desde el propio Municipio de Carmelo, quienes además admitieron que por un error involuntario no publicaron el Orden del Día.

Se puede aceptar el error, pero es inaceptable que nuestros representantes locales no tengan la capacidad mínima en controlar un detalle que va al corazón de estos proyectos de tercer nivel de gobierno, que es el de fortalecer y promover la participación ciudadana.

Pero como ya sabemos casi nunca va nadie a las sesiones, a menos que hayan presentado alguna sugerencia o solicitud, lo que no debería ser normal se vuelve costumbre.

Lamentablemente tener una sesión municipal con sillas vacías es costumbre.