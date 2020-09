La decisión por el desafuero del senador Guido Manini Ríos, mantiene dividida estos días a la Cámara Alta.

Una postura firme por parte de la oposición y dudas serias entre los partidos que apoyan al Gobierno de Luis Lacalle Pou hacen que sea una incógnita saber si quien fuera comandante en jefe del Ejército entre 2015 y 2019 perderá los fueros que obtuvo al lograr un escaño en octubre pasado para poder ir a la Justicia.

El 1 de noviembre de 2019, la Justicia solicitó que Manini Ríos perdiera los fueros parlamentarios para poder ser imputado por la omisión de denunciar la confesión del exmilitar José Nino Gavazzo por la desaparición y muerte de un guerrillero durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985).

Para que esto se logre, dos tercios de los integrantes de la cámara deberán votar que corresponde el desafuero, lo que lo suspendería como senador y podría ser juzgado, ya que el artículo 114 de la Constitución dice que “ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente”.

De acuerdo con esto, en los últimos días algunos sectores políticos han mantenido reuniones internas para definir qué postura tomar.

El propio Manini Ríos dijo en varias ocasiones que no quiere ampararse en los fueros, pero Cabildo Abierto (derecha) aún no tiene una postura definida y algunos senadores mostraron su intención de no votar a favor.

Este miércoles, los senadores del Partido Nacional, al que pertenece Lacalle Pou, se reunieron con el mandatario para definir una posición, que aún no adoptaron de manera oficial, mientras que en el Partido Colorado, otro de los socios de Gobierno, dos confirmaron su voto a favor, pero el expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) no lo hará.

Por el lado de la oposición, los 13 integrantes de la bancada de la coalición de izquierda Frente Amplio votarán a favor. No obstante, el expresidente José Mujica (2010-2015) ya expresó que lo hará por ser “un hombre de partido” que siempre defendió “la disciplina”, aunque su intención era votar en contra por no favorecer el “victimismo” de Manini Ríos.

La confesión de Gavazzo sobre su implicación en la muerte del guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro en 1973 salió a la luz después de que el medio El Observador publicara el 30 de marzo pasado actas del Tribunal de Honor del Ejército Uruguayo en las que había documentos que incluían las declaraciones del exmilitar.

Los escritos detallaban que Gavazzo arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro para hacerlo desaparecer.

Las confesiones, sin embargo, fueron omitidas por el Tribunal de Honor y no se llevaron ante la Justicia, algo que acaba de repetirse en los últimos días con la aparición de las actas de una comparecencia de 2006 del coronel retirado Gilberto Vázquez.

Según el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, Manini Ríos “no comunicó a la Justicia y tampoco comunicó a su superior jerárquico”, cometiendo de esa forma un delito de omisión.

EFE